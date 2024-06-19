賴清德忙滿月記者會＋媒體QA　蔡英文爽PO跟「樂樂」穿親子裝出門

▲在總統賴清德忙著舉行記者會，並接受媒體提問的同時，蔡英文上午跟「樂樂」穿著親子裝一起出門到辦公室。（圖／蔡英文IG，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日於府內舉行就職滿月記者會，並開放讓媒體提問；而前總統蔡英文也是卸任將滿月，她則在賴清德記者會結束後，透過社群媒體IG發出一張她跟愛犬「樂樂」穿親子裝出門「到辦公室看看」的照片，不排除是繼續關心國政，關注賴清德上午的記者會。

賴清德今（19日）上午親自主持就職滿月記者會，他說現在的台灣，已經是世界的台灣，當前氣候變遷、社會韌性，以及健康促進，是全球關注，也是影響國人最重要的3大議題；因此，他宣布，總統府成立3個委員會，由他親自擔任召集人，凝聚政府和民間的力量，為國家、為世界，提出更強而有力的解方。

賴清德上任滿月，相對而言，蔡英文卸任也將滿月。就在賴清德上午忙著舉行記者會，還給媒體提問的同時，蔡英文則跟愛犬「樂樂」，一派輕鬆穿著親子裝出門，一起到卸任辦公室。她則透過IG發了一張低頭看平板的照片，不排除是繼續關注國政，甚至可能關注賴清德所主持的記者會。

在照片中，樂樂就乖乖坐在蔡英文的旁邊，其名為「樂樂」，蔡英文此刻貼出跟樂樂的合照，似乎也意味著她卸任後的心情，不用再面對記者五花八門的提問，甚至看著忙碌開記者會的賴清德，「樂樂」也許是她當下的心情寫照。