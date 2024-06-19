漢堡王「免費送堡」限時1天搶！加碼領華堡買1送1券

▲漢堡王今天華堡免費送。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

華堡免費送！人氣速食店「漢堡王」6月限定「華堡日」開跑了，今（19）日限時1天只要購買華堡套餐，就可免費多吃「原味華堡」1顆，會員符合1資格還能多領華堡買1送1券。

漢堡王「6月華堡日」今開跑，只要於官網下單外帶指定華堡系列套餐（華堡套餐／辣味華堡套餐／雙層華堡套餐／辣味雙層華堡套餐／三層華堡套餐／辣味三層華堡套餐），並輸入優惠碼「LOVEBK」，就可多吃人氣「5吋原味華堡」1顆，於門市購買也能享優惠，各門市數量有限、售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

加碼只要在訂餐前加入漢堡王會員並綁定官方LINE帳號，即可在6月27日於LINE獲得「華堡買1送1券」，每位會員限領1次，可於6月27日至7月10日至官網進行兌換，舊會員有綁定官方LINE帳號同樣可獲得買1送1券。

▲必勝客大披薩下殺199元平日限定吃。

另外，必勝客即起至6月27日前也祭出平日限定「外帶單點13吋大比薩199元吃」優惠，口味有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮共6款，加碼推199元加40元還能再吃海陸總動員、火辣墨西哥肉肉比薩，提醒優惠實際販售店面以官網為主。