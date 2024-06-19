莽男酒駕撞飛行人！副駕載「整條斷臂」一路狂飆　車內全是血跡

▲穆尼奧斯（左）酒駕造成致命車禍，事後還載著受害者斷掉的手臂開了一路。（組圖／翻攝自X、VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國來自德州的31歲男子穆尼奧斯（Juan Morgan Munoz）在醉酒駕駛撞死行人後，竟繼續開車上班，被警攔下後，才發現他的副駕駛座上居然有一整隻手臂，車內血跡斑斑。

據《鏡報》報導，15日清晨，喝醉酒的穆尼奧斯開著BMW在公路上狂飆，不料卻在意識不清醒的狀態下，意外撞死了一名行人。然而，這名男子在造成致命車禍後，不僅沒有停車或報警，反而還繼續開車往上班地點駛去。

大約半小時後，穆尼奧斯才打電話給警察報案，並在汽車維修中心前被攔下。當時，穆尼奧斯的「雙眼濕潤、說話含糊不清，身上還帶有濃烈的酒味」，而他被警方攔下時，聲稱自己剛從一家餐廳離開，準備要去上班，不過他的上司告訴警方，穆尼奧斯當天並沒有排班。

更令人驚訝的是，警方隨後在他的白色BMW裡，發現副駕座位前的玻璃居然破了一個大洞，而且副駕駛的座位上居然還有「一整隻手臂」和大量血跡，場面非常血腥。

事後，穆尼奧斯未能通過酒測，其血液酒精濃度比法定濃度超出了2倍以上，而被警方控以酒駕致死。截至目前為止，當局還不清楚在穆尼奧斯車禍案中死亡的受害者身份，但報導稱，穆尼奧斯早在2018年就已有酒駕前科，他去年也曾因酒駕再次被捕，並被判處緩刑2年。