滴妹男友「出資賭場」被抄　諷刺！昔合照挖出喊：為你驕傲

▲滴妹罕見與男友I.C Charlie同框。（圖／翻攝自Instagram／charlie1019c）

記者葉國吏／綜合報導

滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」出資的非法賭場被警方查獲，引起社會關注。滴妹跟I.C Charlie查理交往5年多，過去曾低調放閃過幾次，還曾合照放閃說「為你驕傲。」

北市警獲報，光復南路四段地下室一處德州撲克賭場涉嫌非法盈利，而且還高調在線上直播，18日深夜持搜索票前往查緝，現場30多人詢後依賭博罪送辦，賭客則依照社維法裁罰。

▲滴妹陪男友I.C Charlie比賽。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

根據了解，這處賭場由3名撲克牌手經營，其中一人就是滴妹男友、知名撲克牌手「I.C Charlie查理」。值得一提的是，超哥當晚也在現場，不過警方強調超哥沒有涉及不法，他在員警搜索前就離開了。

2024年滴妹曾在IG限動貼出跟男友的合照，從限時動態中，可以看到穿著深色上衣的滴妹興奮地拉下口罩，露出燦爛甜美的笑容，並附上一顆愛心符號說，「今天超開心！So so proud of you」，直誇男友是最棒的、得獎實至名歸。不過如今卻因男友出資賭場這張照片再次被挖出，感到相當諷刺。