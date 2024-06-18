北市松江路女子高處墜落「撞路樹」　送醫搶救不治

▲北市松江路女子墜樓，搶救一度恢復心跳，最後仍宣告不治。(圖／記者黃彥傑攝）
記者邱中岳／台北報導
北市松江路上18日傳出有1名女子從高樓墜落，撞到路樹後落地，經過搶救雖然一度恢復呼吸心跳，但仍宣告不治，警方目前正釐清女子身分，並了解墜樓原因。
因為女子身上沒有證件，目前也將由鑑識人員從指紋方面著手釐清女子身分，進而聯繫家屬或相關人員協助處理後事。
● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
▲北市松江路女子墜樓，搶救一度恢復心跳，最後仍宣告不治。(圖／記者黃彥傑攝）
記者邱中岳／台北報導
北市松江路上18日傳出有1名女子從高樓墜落，撞到路樹後落地，經過搶救雖然一度恢復呼吸心跳，但仍宣告不治，警方目前正釐清女子身分，並了解墜樓原因。
因為女子身上沒有證件，目前也將由鑑識人員從指紋方面著手釐清女子身分，進而聯繫家屬或相關人員協助處理後事。
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