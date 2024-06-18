北市松江路女子高處墜落「撞路樹」　送醫搶救不治

新北市板橋區國慶路一處公寓4樓，9日下午2時許，一名張姓19歲女大學生，獨自坐在陽台女兒牆上，不明原因不慎墜落，整個人先撞到一樓車雨棚，再掉到一樓鄰居休旅車車頂，再墜落地面，鄰居目擊立即報警，警消救護人員警急將她送往亞東醫院急救，目前已經沒有生命危險，警方業已通知家屬，釐清墜樓原因。