快訊／新北男第一次進機械停車格　下車瞬間跌入2m深坑洞

▲張男不慎跌入2公尺坑洞，左額頭受到輕微撞傷。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（31日）下午，民權路上一處停車場，發生一起民眾摔入機械式停車格案件。男子將車停妥後，下車時不慎從機械式停車格縫隙，摔入約2公尺坑洞內，由於無法自行爬出，請求警消人員幫助，警消抵達，架設雙節梯協助男子脫困，所幸僅左額頭輕微撞傷，目前已送往醫院治療。

據了解，住在新北市新店區的72歲張姓男子，租車位在民權路上某大樓地下1樓，但因為初次停放車輛，不熟悉車位地形，下車後不慎從機械車格縫隙跌落，受困於約2公尺深的坑洞內，許男連忙呼救，經過民眾發現後，連忙撥打110求救，經警消救援，順利脫困後送往新店慈濟醫院觀察。

▲張男從機械式停車格縫隙，不慎跌入2公尺坑洞。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒市民，機械停車位構造較為特殊，並應注意腳下障礙物，避免被凸出物絆倒或不慎掉入縫隙，如不慎跌入機械式停車格內，切勿過於慌張，先躲於安全位置，再對外呼救或打電話求救；而民眾發現他人受困，先立即停止電源，避免突然運作造成人員傷亡，並撥打119請求協助救援。

▲張男疑似不熟機械式停車格，不慎跌入2公尺坑洞。（圖／記者陸運陞翻攝）