日福島核電廠6號機組跳電　用過燃料池「冷卻水泵」停止運轉

▲圖為日本福島第一核電廠核廢水排放入海後，首次開放媒體參觀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本福島第一核電廠第6號機組18日上午8時半左右發生高壓配電盤的斷路器跳脫，導致用過核燃料池的冷卻設備停止運作，水泵未運送冷卻水，火災警報器一度響起，工作人員在地下一樓發現煙霧但未發生火災。東京電力公司表示，由於用過核燃料已經充分冷卻，不會造成安全影響，正在加緊搶修。

據共同社、朝日新聞等日媒報導，東電公司18日表示，當天上午8時33分，6號機組的高壓配電盤停止運行，作為緊急電源的柴油發電機自動啟動，2分鐘後，渦輪發動機建築物地下一樓火災警報器被啟動，工作人員發現煙霧，但後來煙霧逐漸散開，現場並沒有明火。

另外，工作人員也發現用過核燃料池的冷卻水泵停止運作，當時池中水溫約為22度，存放著1368枚用過核燃料，冷卻停止後，水溫每小時僅上升攝氏0.1至0.2度，暫無安全問題。不過直到日本時間中午12時半左右，水泵仍然無法運作，也沒有重新開始冷卻。

東電公司表示，使用後燃料目前處於充分冷卻狀態，暫時不會對安全造成影響，目前正在積極調查電源故障原因並加快修復工作，預計在完成準備後重新啟動冷卻水泵。