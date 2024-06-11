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快訊／林青霞愛店爆母女爭產　「東門興記」遺孀一審判刑10月

▲▼北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭與兒子（深色背心戴口罩） 到台北地院出庭，一旁為辯護律師。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市東門興記水餃店創始人郭禮忠遺孀郭林初旭（中）與兒子（左），先前到台北地院出庭否認意圖詐欺丈夫遺產，右為辯護律師。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱資深女星林青霞愛店的北市「東門興記」水餃店，在創始人郭禮忠猝逝後，爆發遺孀郭林初旭與女兒為2.6億元遺產纏訟風波，長女告母涉盜領父親存款4000多萬元，遺孀出庭表示無法承受「母女爭產」說法，更否認意圖詐欺取財，但可承認偽造文書罪、以免害2個女兒成為共犯，台北地院審結，今（11日）判刑10月，緩刑3年，須支付公庫10萬元，可上訴，遺孀本人和律師也都未到庭聽判。

位於北市信義區的東門興記創立於1950年，招牌冷凍水餃深受林青霞喜愛，過往回台總會掃貨上千顆帶回香港，因此被稱為「林青霞愛店」，去年（2023年）林青霞回台領取第60屆金馬獎終身成就獎，特別為典禮錄製短片，以電影角色「東方不敗」扮相將水餃揮灑下鍋，讓人聯想到她情有獨鍾的東門興記。

▲第60屆金馬獎，終身成就獎，林青霞介紹影片。（圖／翻攝自LINE TODAY）

▲資深女星林青霞2023年領取第60屆金馬獎終身成就獎，以電影經典造型「東方不敗」拍短片，其中一幕就是撒水餃下鍋。（圖／翻攝自LINE TODAY）

東門興記創始人郭禮忠2017年2月心肌梗塞猝逝，來不及安排存款、不動產和商標權共約2.6億元遺產，郭林初旭2018年以5名子女為被告，提告要求分配夫妻剩餘財產，主張先扣除5100多萬元差額後，剩餘2.1億餘元遺產均分為6份。

此舉引發長女郭雅慧查帳後，和郭林初旭的連串爭產糾紛，雙方有多件民刑事訴訟，包括透過法院選任律師擔任東門興記臨時管理人，告郭林初旭返還寄存帳款1500多萬元，一審判郭林初旭須歸還691萬餘元。

本案郭雅慧和妹妹郭秀慧告母親在父親過世後，盜蓋父親印鑑與偽簽父親姓名，擅自提領帳戶內折合台幣4000多萬元的美金，一部份用於購買旅行支票。

80多歲的郭林初旭不認罪，堅稱丈夫生前說過遺產都交給她處理，丈夫猝逝有很多事要處理需用錢，因兒子媳婦要顧店做生意，所以她跟專程從美國回來的長女去銀行領現，若非長女提議，她怎懂得買美金旅行支票。

▲▼台北知名的東門興記水餃點心店爆發母女爭產官司。（圖／翻攝Google地圖）

▲台北知名的東門興記水餃店面外觀。（圖／翻攝Google地圖）

郭林初旭強調這些美金旅行支票都申報為丈夫遺產，毫無掩飾，打算留待她去美國探望長女所需，至今都沒動用。長女聲稱雖陪母親去銀行，但父母一向共用帳戶，她當時以為母親領自己的錢，後來才曉得被母親隱瞞。

檢方偵辦認為郭林初旭本案提款行為，超出丈夫生前囑託捐款寺廟、購買墓園等授權範圍，且未經全體繼承人同意，起訴她涉犯偽造文書、詐欺取財等罪嫌。

北院數度開庭審理，郭雅慧與郭秀慧一再拒絕到場與母親對質。郭林初旭辯稱2個女兒知道她從丈夫帳戶領錢，法官提醒她的辯詞可能使2個女兒成為共犯，郭林初旭經律師協助，表示願承認偽造文書罪，以免害女兒變成共犯。

但郭林初旭堅決否認詐欺取財罪，並表示媒體報導她們家「母女爭產」，令她難以承受，她絕沒像起訴所稱「未經全體繼承人同意」。

郭林初旭出庭曾受訪回應女兒對她的指控，強調「真是莫名其妙，不要緊啦！自己女兒，我沒有詐欺，我再做也是給她們啊，我現在做的也是給她們啊！美金的事情，錢都是女兒在處理的，我不懂啊！」郭婦兒子在旁說姊姊們亂告，「自己做的事情，還告人家」、「媽媽怎麼懂得美金支票，當然是郭雅慧教的！」

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