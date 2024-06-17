麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！有薯餅買1送1、雞塊免費送

▲麥當勞APP本周祭出8大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們本周小確幸來了！人氣速食品牌「麥當勞」APP限定優惠開吃，這周一共祭出「8大優惠券」，不僅有薯餅買1送1、雞塊免費送等好康，還有2大超省銅板套餐等吃，即日起限時7天開跑，趕緊衝了。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新8大優惠券，有早餐限定「單點薯餅買1送1」，使用期限至6月19日；「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為6月21日起至6月23日；加碼領99元超省晚餐券，至6月21日期間每日晚上5時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元。

除外還有「單點中杯指定飲品買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）」、「微牽絲起司排雙牛堡套餐現折10元」、「微牽絲起司排脆豬堡套餐現折10元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」，使用期限至6月23日止；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲達美樂祭出外送快閃優惠。

另外，達美樂即日起至6月23日也祭出外送快閃優惠，天天都能爽吃「外送披薩買大送大」、「外送披薩買小送小」及「外送巨無霸披薩送 巨無霸披薩」共3大超殺優惠，且開放全口味任選，提醒原價以價格較高披薩計價。