超強國際級卡司「月光．海音樂會」演出！東海岸大地藝術節今夏必朝聖

▲今年第10年舉辦的東海岸大地藝術節，希望帶給參與民眾十全十美的體驗。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

還沒參加過台灣東部最大藝術活動「東海岸大地藝術節」的人是你嗎？今年必須衝一波了！迎來10週年的東海岸大地藝術節今年活動精彩萬分，有在地及國際級超猛卡司齊聚一堂的「月光．海音樂會」，高水準的音樂、舞蹈及藝術表演，讓人能徹底享受Chill一下；還有通過層層關卡徵選上的5組國內外藝術家，以藝術作品妝點東海岸沿線；再加上創藝市集、回顧展、女性影展等，東海岸大地藝術節就像是一場熱鬧慶典，將在6月21日盛大展開，成為這個夏天必須朝聖的藝文狂潮。

2024年東海岸大地藝術節最具代表性的活動之一就是「月光．海音樂會」，今年共舉辦8場，6月21日、7月22日、8月20至21日、9月19至20日等6場免費就能入 場，跨國邀請到日本佛系歌手藥師寺寬邦、印尼國寶級南僑幫舞蹈團、愛爾蘭的RIUCHI舞團，以及台灣享譽國際的十鼓擊樂團；還有金曲歌王桑布伊、巴賴、王宏恩、阿爆等知名歌手，多組優秀的國內外藝術表演者帶來多元表演風格，將讓現場所有人一起流動於東海岸無邊界的藝術與樂聲中。

音樂會超猛卡司不只如此，9m88、乱彈阿翔、黃大煒、滅火器Fire EX.、Saya張惠春、圖騰樂團、葛西瓦Kasiwa、藥師寺寬邦、HUSH、鄭興等重量級樂團及人氣歌手通通都來了！將在6月22日「流動的你我」與7月21日「流動的靈魂」兩場售票場次演出，喜歡這些表演者的觀眾千萬要把握時機搶票，就能在東海岸與心愛的偶像共度浪漫的音樂饗宴。

10年來持續以藝術訴說著台灣島嶼故事的東海岸大地藝術節，今年策展主題為「成為流動的邊界」，表達這片島嶼生態及文化多樣性的共生與流動，為此特別邀請經過公開徵選的5組藝術家於東海岸沿線據點，包括花蓮遊客中心、花蓮靜浦太陽廣場、成功比西里岸部落白守蓮公園、都歷遊客中心進行駐地創作。

藝術家有來自馬來西亞籍的陳抒漫、日本籍的衫原信幸與中村綾花、印尼籍的艾.馬爹.蘇卡拉灣、東海岸港口部落的地主隊藝術家Apo’陳昭興與王亭婷，以及來自屏東的陳依慧，5組裝置藝術作品形態迥異、各具特色，值得民眾親眼一見，感受藝術是如何引領東海岸持續航向世界，或許你也能在這趟東海岸之旅中找到自己的邊界。

東海岸大地藝術節不只好聽、好看還很好玩！民眾可以逛逛創藝市集，通過甄選的創意攤友們皆是以綠色環保元素滋養著花東地方產業；逛完氛圍超歡樂的市集，別忘了到由東管處在都歷遊客中心策劃的10週年東海岸大地藝術節回顧展看展，把之前錯過的精彩歲月一次補齊；在遊客中心星空劇場辦理的台十ㄧ電影院，還能觀賞台灣女性影展影片；再買幾個與在地業者合作的聯名商品回家做紀念，為10年一載的藝術節留下十全十美的難忘回憶。

【月光．海音樂會售票】

時間：6月22日、7月21日

方式：一般票購票詳情請洽Ibon售票系統，團體票與旅宿業者票卷訂購請洽詢承辦單位台東曙光藝術工作室landart.east@gmail.com陳小姐。

【接駁交通】

在大眾運輸方面，搭配月光．海音樂會提供每場次來回接駁專車服務（採預約制），請各位遊客搭乘前預約購票；另外，亦推出共乘服務，透過網路預約，運用多元計程車降低交通成本；以上二項交通服務，可提供外地遊客參加活動更多元及便利的選擇。



＊以上詳細資訊可至東管處大地藝術節網站大地藝術節（https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/teclandart）查詢，活動即時詳情請關注「東海岸大地藝術節」及「【Nga’ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁。