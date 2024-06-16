心痛畫面曝！苗栗貓貍山公園前保時捷起火狂燒　駕駛驚險逃命

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市貓貍山公園今（16）日傍晚發生火燒車事故。新北市陳姓男子駕駛保時捷（PORSCHE）跑車到苗栗訪友，半途突然拋錨熄火後，陳男棄車報案，沒多久引擎室竄出火煙，消防局獲報出動人車灌救，約1小時順利撲滅火勢，跑車幾乎全毀，起火原因和損失有待調查。

▲ 苗栗市貓貍山公園今傍晚發生火燒車事故，一輛保時捷（PORSCHE）跑車幾乎全毀。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天傍晚約5點左右接獲報案指出，貓貍山公園、新英社區活動中心前的龍岡道上，一輛跑車火燒車，搶救人車抵達時，陳姓男駕駛已平安脫困，左側車身竄出約2公尺高的火舌，車子的中後段都陷入火海，迅速出一水線灌救，約1小時撲滅火勢，但跑車幾乎全毀。

▲ 這輛保時捷（PORSCHE）跑車幾乎全毀。（圖／記者楊永盛攝）

▲ 保時捷陳姓駕駛（左1）看到跑車幾乎全毀，心情低落。（圖／記者楊永盛攝）

▲ 消防員朝引擎室撲滅火勢。（圖／記者楊永盛攝）

陳姓男子說，這台保時捷PORSCHE 981跑車購入已9年，最近也沒有出什麼問題，今天自新北市到苗栗市訪友，透過手機導航行駛貓貍山公園，剛穿越五叉路口一個小爬坡，車子突然熄火拋錨，下車就看到車子底盤冒煙，而且流出不少水、懷疑可能水箱爆開故障，趕緊下車逃命並報案。