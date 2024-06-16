砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」...亮證據反擊

▲男子花205萬娶妻，沒想到對方卻一直找理由不願行房，讓他驚覺自己被騙了！（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

大陸江西一名新婚男子控訴，自己砸了「46萬人民幣」（約205萬元新台幣）的聘金娶妻，沒想到女方卻一直找各種理由待在娘家不願「圓房」，甚至還蔑稱男方「那裡不行」、無法過正常夫妻生活，結果男方出示檢查結果打臉！

根據中國媒體《大風新聞》報導，現年31歲的鞏姓男子，先前透過媒人的介紹下與鄰村的28歲女子結婚，鞏男婚前先後兩次給了女方46萬元聘金，加上黃金四件套，一共是60多萬元（約新台幣260萬元），但女方不但不肯拍婚紗照，也不願在婚禮宴客。

鞏男控訴，婚後有好幾次想要同房，女方都不願意，甚至還一直找藉口回娘家，說他「那方面有問題」不願意與他圓房，「她說就這麽耗著，看誰耗得過誰，反正她不會先說離婚。」更扯的是，女方甚至不願將手機號碼給鞏男，雙方僅靠「微信」來聯繫，讓鞏男覺得自己被「騙婚了」。

▲鞏男表示，自己前後給了女方46萬元聘金，加上黃金四件套，一共是60多萬元（約新台幣260萬元），但女方卻一直找理由回娘家。（翻攝微博）

不過，近日有一名聲稱是鞏男的妻子在網上發聲，反控自己結婚半年遭遇家暴，還被丈夫要求返還聘金，男方也不能正常夫妻生活：「他說我不懷孕，不配合，就出手毆打我。」

對此，男方特地秀出醫院檢查報告單，證明自己身體數值一切正常，且他已報警處理，也和家人在妻子住處蹲守了幾天都沒找到人。鞏男無奈表示，她這樣躲著逃避也不是辦法，起碼應該退還聘金。

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