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動畫電影《螢火蟲之墓》改編音樂劇　月底登台

▲▼《螢火蟲之墓》音樂劇。（圖／劇場空間提供）

▲《螢火蟲之墓》音樂劇月底登台。（圖／劇場空間提供）

生活中心／台北報導

1988年日本動畫電影《螢火蟲之墓》，深刻描述二次世界大戰時期，一對兄妹在戰火中拚命求生的悲慘故事，讓人感受戰爭的殘酷與和平的可貴。香港劇團「劇場空間」取得原著野坂昭如授權改編推出粵語音樂劇，2022年開演後大獲好評，更入圍去年香港舞台劇獎。該劇月底將來巡演，並以國語演出，讓觀眾更能融入劇情當中。

《螢火蟲之墓》原著為日本作家野坂昭如半自傳小說《火垂るの墓》，2022年劇場空間與日本新潮社策畫合作，取得野坂昭如授權，改編推出《螢火蟲之墓》粵語音樂劇。

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「劇場空間」藝術創作總監余振球表示，選擇《螢火蟲之墓》這個題材，是希望能透過音樂歌舞的方式，更加深入的詮釋劇中主角兄妹的內心世界，由音符來放大兄妹們在殘酷現實中的細膩情感，用歌舞來詮釋兄妹倆多舛的悲慘命運。希望能用藝術的方式，提醒世人戰爭的殘酷與親情的可貴。

音樂劇《螢火蟲之墓》2022在香港的演出，反應熱烈，5場演出皆爆滿，隔年更入圍香港舞台劇獎最佳原創音樂。

當中飾演原著故事中小女孩「節子」的小演員賴睿妍，雖然年紀尚小，但優異的演技、唱功，讓相同一首歌曲，隨著故事的推進，唱出三種完全不同的氛圍、三種不同的心態處境，這也讓香港獨立媒體評論人何俊輝大加讚賞。

《螢火蟲之墓》將於6月27日至30日在台北表演藝術中心藍盒子、7月6日至7日在台中市屯區藝文中心實驗劇場、7月13日至14日在台南市文化中心原生劇場、7月20日至21日在高雄衛武營國家戲劇院演出。

特別的是，此次演出由香港劇團「劇場空間」成員擔綱，但考量台灣觀眾對粵語較為陌生，全劇將改以國語演出，台灣觀眾能更容易進入劇情內容。 

目前各場次票券已在「Opentix兩廳院文化生活網」正式開賣，購買任一場次的演出票券，可憑票在以下商店兌換優惠：

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