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大陸 大陸焦點 特派現場

女業務每天喊好累…一查得了「吸血鬼病」！揪出一家4口全中招

▲▼累,睏,睡覺。（圖／翻攝自魯中晨報）

▲每天都超累，女業務罹患「吸血鬼病」。（示意圖／翻攝自魯中晨報，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

乏力、精神差，還可能是各種疾病的信號。大陸一52歲的林姓女子（化名）因此查出得了「吸血鬼病」。更令人瞠目結舌的是，他們一家四口都攜帶「吸血鬼病」基因。

據《紅星新聞》報導，林女一度是公司有名的業務員，但她總感覺沒力氣，一開始以為是休息不足，並沒有放在心上。

後來，林女臉上、手上的皮膚都開始變黃，正當她準備就醫時，突然感覺走不動路，回家從1樓到4樓走了快1個小時，好不容易走到家門口就撐不住癱倒。幸虧被鄰居發現，趕緊聯繫了家屬，並將她送到醫院。

反復乏力、檢查結果提示「貧血」……，連生活都無法顧及的林女不得不向公司請了長假，開始四處求醫。今年年初，她來到浙江大學醫學院附屬第一醫院。高通量基因測序證實她的FECH基因突變，屬於紅細胞生成性卟啉病。

卟啉病是由於人體內酶的缺乏或活性降低導致血紅素合成受阻，從而造成卟啉代謝障礙的疾病。因該病患者在陽光刺激下會有瘙癢、灼熱、腫痛的感覺，就像吸血鬼一樣畏光而被稱為「吸血鬼病」。

然而，卟啉病目前沒有特效療法，針對不同類型治療方案也不同。但如果不接受治療，可引起肝腎功能損傷，發生其他危及生命的情況。經過對症治療，林女的乏力情況已有所好轉，可以自主行動，但未來她還需要長期服藥和隨訪。

因擔心遺傳問題，林女的兒女也接受基因檢測，結果發現同樣存在卟啉病基因純合突變。這意味著，儘管現在還未發病，但在誘因誘發下，他（她）們也可能隨時發病。而林女的丈夫經檢測則是雜合突變基因攜帶者，不會發病。

浙大一院感染病科常務副主任（主持工作）楊益大教授解釋，卟啉病的誘因包括感染、勞累、應激、月經、妊娠、藥物等，疾病發作往往「突如其來」，也無法有效預防，但建議有高危家族史的人員可接受遺傳學檢測和諮詢。

醫生提醒，乏力是生活中很常見的未分化病症，如果長期乏力無法緩解，可能提示存在健康問題，應及時到醫院就醫篩查。

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