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社會 社會焦點 保障人權

軍事情報學校爆性騷！男襲臀遭退訓　提告求償150萬二審吞敗

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝男遭認定確實有不當觸碰女學員臀部，因此二審仍判敗訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

軍事情報學校謝姓學員涉性騷擾女學員遭退訓，謝男認為女學員不實指控，導致他名譽受損，提告求償150萬元。日前二審維持一審認定，女學員指控無不實，判謝男敗訴。仍可上訴。

判決指出，謝姓男子主張，他與這名女學員於國防部軍事情報局軍事情報學校受訓，女學員於民國109年7月間向校方提出性騷擾申訴的不實指控，導致他被校方記過、退訓，也使他的社會評價、名譽受到貶損，因此向女學員提告求償新台幣150萬元。

這名女學員答辯指出，謝男於入伍訓、山訓、學年訓服裝日及攝影課，多次與她有肢體不當碰觸，她向校方申訴性騷擾，並於校方性平會調查過程中敘述案發過程及主觀感受，是為保護自身權利，而非侵害謝男名譽，應屬正當權利的行使，請求法院駁回謝男之訴。

一審士林地方法院判決謝男敗訴。謝男不服，上訴二審，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，校方性平會調查小組、台北市性騷擾防治委員會，均認定謝男於攝影課不當碰觸女學員的臀部，成立性騷擾案件，因此女學員向校方提出性騷擾申訴，並沒有不實指控，且與事實相符，即屬正當權利的行使，謝男上訴無理由，仍判決謝男敗訴，還可上訴。

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