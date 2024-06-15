國家級狼教練「揉胸摸腰」性騷女選手！　民眾直擊他還在教：很扯

▲代表隊教練「伸狼爪10年」，女球員遭摸腰、揉胸，向民代陳情。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名劉姓教練擁有滑輪溜冰曲棍球及冰球運動教練資格，日前遭踢爆對國家代表隊女選手揉胸摸腰，體育署已要求相關協會立即對他停權。不過近日有民眾發現，劉姓教練仍出現在小港區大坪頂曲棍球場教學，而該球場是被劉教練所屬的協會認養，但因違反契約在上月中終止認養，教育局也張貼公告不得進入，讓民眾直呼：「很扯！」。教育局對此表示，目前已加鎖及公告非經同意不得進入，必要時會報警處理。

有民眾直擊，大坪頂曲棍球場已被教育局公告不開放使用，但他在本月8、9日行經球場，卻發現球場的門竟開著，以為是開放給一般民眾運動，沒想到卻發現劉姓教練在裡頭教學30多名男女球員，還有許多家長在現場。他質疑教育局管理場地不當，且球場已公告封閉，卻讓有爭議的教練私自在場地教學，直呼：「很扯！」

高雄市教育局對此表示，小港區文小二學校預定地設置大坪頂曲棍球場是以認養方式提供社區運動使用，原由「高雄市港都直排輪協會」認養，但該協會違反認養契約相關規定，教育局於今年5月13日函文通知協會終止認養契約。

教育局指出，因該球場的光電設施尚未驗收，不得開放使用，並已於球場張貼公告。另因近日多雨，教育局已請託管學校將球場大門封鎖並重新張貼公告，假日也由學校派人管理。為使該球場有更完善地運用與維護管理，教育局近期將研議以委外或認養的方向規劃辦理。

至於劉姓教練為何還能任教？教育局表示，教育局的權掌是場地管理維護，該場地由高雄市港都直排輪協會認養多年，前陣子協會都在撤離相關用品，目前該球場不對外開放，已加鎖及公告所有人非經同意不得進入，必要時將報警處理。

▲社會局2019年曾接獲受害女學生通報。（圖／ETtoday資料照）

劉姓教練為知名曲棍球隊教練，於數年前趁與受害人單獨相處時，借教學名義，或開玩笑方式為藉口，對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不可以向家長告狀，受害人都是在國、高中時期遭受騷擾。

現年24歲的被害人A，透過音檔向民代陳情表示，當時她才12、13歲，教練會單獨找她到沒有人看到的地方，有時候拍拍肩膀，「有時候講話講一講，他就會順勢開開玩笑說：『欸，你有點變胖囉！』就會捏我的肚子，就是我側邊的腰肉，我就會閃開。講一講之後，他就會摸到我的側胸附近，就在那個範圍來回摸。」

▲中華民國冰球協會秘書長黃意中表示，已將該教練停權停職。（圖／ETtoday資料照）

劉姓教練擁有滑輪溜冰曲棍球及冰球運動教練資格，被指控以練習名義性騷擾女選手，體育署接獲陳情後，已在4月24日函請中華民國滑輪溜冰協會及中華民國冰球協會於2周內妥善處理。冰球協會於5月9日召開紀律委員會，決議自即日起暫停劉姓教練冰球教練職務，並暫時禁止他以任何身分進入場館與參與活動；但滑輪溜冰協會似乎還沒有具體動作。