芳療輔助！台大雲林分院巴金森病友緩解壓力與焦慮

▲台大雲林分院巴金森病友透過芳療的律動和香氣幫助病友放鬆身心、減輕壓力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大雲林分院於2021年成立巴金森病友會，為病友提供更多的支持和資源，致力於建立互相支持和分享經驗的平台，以幫助病友應對神經退化性疾病帶來的挑戰。斗六院區日前舉辦巴金森病友會活動，邀請專業芳療講師及手工皂講師為病友提供藥物治療外的輔助療法，幫助病友降低壓力、緩解焦慮改善病情。

神經部張楷杰主任說明，巴金森氏症是一種影響腦部的神經退化性疾病，主要症狀包括動作緩慢、手部顫抖、關節僵硬和平衡困難。這些症狀通常由大腦中多巴胺不足引起，影響日常活動，如走路、進食和洗澡，在疾病的進階期也有可能出現認知功能異常和失智症。

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芳療（Aromatherapy）是一種自然整體療法，利用芳香植物中萃取出的精油作為媒介，藉由按摩、泡澡、薰香等方式，讓芳香分子經由呼吸道或皮膚進入體內，以改變情緒、舒緩壓力和促進身體健康。精油具有獨特的香氣和化學成分，對巴金森病友來說，芳療可以幫助緩解病友的焦慮和抑鬱情緒，提升心理健康。

院長馬惠明表示，透過芳療的律動和香氣可以幫助病友放鬆身心、減輕壓力，此外，課程中搭配手作，讓病人透過實作、寓教於樂參與手工皂製作過程，使病友能專注於當下，提高對身體和情緒的掌握，達到延緩失能、失智，進而邁向健康養生的目標。

副院長洪健清表示，有研究指出，有些芳療的原料，例如百里香、香薄荷等，對於抗氧化的效果十分出色，雖然無法取代藥物的治療，但選擇適合的芳療，有助於神經的保養或維持，進而減壓。藉由芳療讓病友認識更多減壓的方式，從而更好地管理自己的病症和生活，鼓勵病友閒暇之時，可以多多參與各項促進身心靈放鬆的活動，才能達到更好的生活品質。

▲台大雲林分院巴金森病友透過芳療的律動和香氣幫助病友放鬆身心、減輕壓力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）