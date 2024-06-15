賣張學友演唱會假票「有人被騙8萬」　收錢不出貨...20人被坑30萬

記者邱中岳／台北報導

歌神張學友來台連辦多場演唱會，因為歌神身體不適停辦，導致黃牛票價也水漲船高、一票難求，刑事局偵查第9大隊介入偵辦，掌握1名男子看上歌神張學友演唱會門票商機，在臉書社群上張貼販售門票文章，導致有20多人受害上當，支付受損金額達30萬元，將周姓男子逮捕到案。

警方調查，41歲的周姓男子，在網路上刊登販售歌神張學友演唱會門票，誘騙被害人上當之後匯款，但最後卻沒有收到任何演唱會門票，導致有20多人受害，損失的金錢達30萬元，警方在6日上門逮捕周姓男子，並起獲作案手機、電腦硬碟，訊後依詐欺罪嫌送辦。

▲張學友演唱會賣假黃牛票，最高一張賣8萬，收錢不出貨遭警方逮捕。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，從2024年3月下旬至2024年5月上旬（張學友演唱會開唱前），本案被害人數達20名以上，且以年輕女性14名居多，占比例約三分之二，另外在財物損失方面，每名被害人受騙金額從1800元至8萬元不等之金額，合計被害人總受騙金額逾新台幣30萬元。

警方表示，周姓犯嫌使用多個人頭金融帳號作為犯罪工具，經調查確認犯嫌真實身分與犯罪事證，並於2024年6月6日下午13時30分許，鎖定周姓嫌犯出現在新北市新店區當場上前逮人，並持搜索票前往犯嫌位於新北市中和區住處實施搜索。