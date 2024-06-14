超強科技力！台中葳格小學畢業生玩AI 秀未來的自己

▲台中葳格小學畢業生玩AI 秀未來的自己 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市葳格國際學校小學部北屯校區於今(14)日舉行畢業典禮，以「Star Power 2024」為主題，巧妙地結古希臘文化與AI人工智慧。75位畢業生不僅展出了自己的AI作品，還改編希臘神話演出全英文話劇，將新舊元素融合，令典禮別具一格。

校長蕭國倉指出，學校每學年都會訂定一個文化教學主軸，通過節慶和大型活動讓孩子雙語體驗不同的文化。今年的畢業典禮融入希臘風格，寓意「在阿波羅之光的指引下，照亮畢業生的成功之路」。阿波羅作為多才多藝的太陽神，對古希臘文明有深遠的影響。而現今AI正如同「現代版的阿波羅」，不斷拓展人類知識的邊界。因此，葳格不斷致力於教育孩子運用科技探索世界、解決問題。

會場中還有畢業生的還有「AI生涯看板」特展，有的同學想當醫生，用雙手拯救生命；有的同學想當太空人，勇闖未知星際。每個作品都是畢業生們耗時兩個月，跨領域學習的成果，包括在科技課挑戰用AI繪製出「十年後的自己」；在英文課寫作「我的夢想」；在中文課創作新詩，並在平面設計平台整合，最終完成這些意義非凡的作品。

市長獎得主陳冠銘同學分享，製作AI生涯看板的過程並不是表面上那麼簡單，如果AI生成的圖片不如預期，需要提供很多細節指令。多虧老師和同學的鼓勵才能突破重重困難，為自己的小學生涯劃下完美句點。