焚燒鋼琴！　紀念陣亡飛行員

▲法國空軍飆風戰鬥機。（圖／美國空軍）

記者黃聖庭／編譯

9個北約國家的37架戰機包含飛行員與維修員，於6日在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）參加「Ramstein 1v1」演習。美軍表示，與同級別國家合作不僅能磨練共同戰術，還能發現和糾正各國飛行員訓練課程的不足之處。

▲美軍飛行員參加演習。（圖／美國空軍）

演習中進行基本戰鬥機動，又被稱為狗鬥（dogfighting），是戰機飛行員的基礎技能。美軍演習策劃人洛林格（Michael Loringer）說，演習的目的讓德國、挪威、法國、美國等國家的精英飛行員在模擬空戰中互相對抗，回到地面上再共同討論戰鬥過程，「目標不是勝利，而是關於學習。」

退役上校羅德里格斯（Cesar Rodriguez）表示，在5倍重力加速度的情況下，普通人在幾秒鐘內就會缺氧昏厥，現代戰鬥機最高速度超過每小時1,500英里，經常拉到9個G，「在戰鬥機中，你會出汗，身體逼向極限。」

羅德里格斯說，「一旦掌握機型技術就會升級，掌握某個動作，接下來就是協調其他飛機過程中熟練動作。」此外，不僅要保持自己國家的戰備狀態，還要為國家間聯盟做好準備。

▲焚燒鋼琴紀念陣亡飛行員。（圖／美國空軍）

演習最後舉行「焚燒鋼琴」儀式，這是一個源自二戰的傳統，每位飛行員大聲說出陣亡的戰友，每個名字都有自己的故事和傳奇，「阿諾德（Hap Arnold）、斯派徹（Michael Scott Speicher）、貝茨（John Bates）、希金斯（Graham Higgins）。」

