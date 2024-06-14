印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

記者詹雅婷／綜合報導

印度錫金邦（Sikkim）多地因暴雨發生大規模土石流，民宅被掩埋、去年10月竣工的大橋被沖毀，至今造成6人死亡、5人失蹤，1500多名遊客受困。以古魯洞瑪湖（Gurudongmar Lake）、雲塘古（Yunthang Valley）等知名旅遊景點聞名的曼岡縣（Mangan）多個城鎮如今與其他地區的聯外交通中斷。

NDTV、The Indian Express等報導，曼岡縣的大規模土石流釀成災情，道路中斷、電線桿倒塌，多棟民宅被掩埋受損，Pakshep村與Ambhithang村各有3人死亡，當局召開緊急會議應對。

去年10月竣工的桑卡朗大橋（Sangkalang）13日被洪水沖毀，導致1500多名遊客滯留在錫金邦北部。這座大橋連接當地知名觀光景點，當局建議遊客等到替代橋樑搭建完成後再離去，然而多處坍方阻礙相關進度。

除此之外，有官員透露，蒂斯塔河（Teesta River）氾濫讓錫金邦南部的梅利體育館（Melli Stadium）淹水。

錫金邦首席部長已指示北部地方政府、警察與其他部門官員確保迅速應對災情，向災民與受影響家庭提供一切支持，包括臨時安置、提供基本需求等。

▼ 蒂斯塔河氾濫，水淹民宅。（圖／達志影像）