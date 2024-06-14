618狂潮降臨！遠傳祭「辦4G送5G飆網」、OVO人氣投影機下殺46折

記者蘇晟彥／綜合報導

618購物節將在下週登場，遠傳電信網路門市祭出「辦4G送5G飆網」、各大品牌家電等祭出千萬好禮大放送，而遠傳門市從昨（13日）開放預購全新iPad Air與iPad Pro，搭配心5G指定方案最低只要月付599元，輕鬆升級新款iPad；此外，智慧投影機品牌OVE則以旗下熱銷產品，下殺46折起，241克超輕小蘋果黑白雙色投影機僅要7,999元就可以帶回家。

▼遠傳電信門市祭出千萬好禮，不僅申辦門號，各大品牌家電都大放送。



指定方案直接送三大好禮 辦4G送5G 飆網 購物金折抵涼夏家電 加購只要99元起

即日起至6月21日止，上遠傳電信網路門市新辦門號、或攜碼簽約的新客戶，指定4G單門號 499元以上資費並簽約24個月方案，即享三大專屬好禮：

 5G飆網 49GB流量 + 600元購物金

 各家電3C好物超低加價購

 抽7-11超商禮券

另外，申辦「4G 499元」以上或「5G 599元」以上之指定資費方案，簽約24個月，遠傳電信加碼再送 500元商品折價券，且可立即折抵加購商品，以IRIS 6吋空氣循環扇為例，原加購價599元已夠超值，再用500元折價券，等於只要花99元就能帶走循環扇！更多加購好物包括禾聯智能變頻DC扇、Samsung Tab A7 Lite LTE、小米智慧氣炸鍋等，請至遠傳電信網路門市官網查詢。

老客戶續約最高送3,500元購物金 iPhone 15最高現折8,299元 網路門市全館加碼抽咖啡

遠傳對於老客戶也提供多重優惠，續約指定月付999元至1,199元資費，綁約30個月方案，手機或3C商品最高折價2,000元；月付1399元以上綁約30個月方案，最高折價2,500元。老客戶申辦第二個門號，月付149元即享上網輕速飽，指定方案最高送3,500元購物金。

最後，即日起至6月23日止，到遠傳網路門市預購全新iPad，不論是絕佳性能且搭載全新M4晶片的的iPad Pro、或是歷代最大螢幕的iPad Air，就有機會搶拿首批熱騰騰新機。來遠傳網路門市預購全新iPad搭配月租最低只要599元起輕鬆付，不只低月付，預購期間再享超值專案價，iPad Air 11吋WiFi版128GB，搭配指定資費專案價最低只要3,890元輕鬆入手。

此外，智慧投影機品牌 OVO 發現，國內飯店住宿貴，帶動民眾連假改到國外旅遊及戶外露營，為滿足 618 購物節消費者的需求，OVO 旗下智慧投影機、智慧電視、小家電等產品全館下殺 46 折起，重量僅 241 克的小蘋果投影機白黑雙色下殺至 $7,999，掌上電影大師智慧投影機U8 46 折只要 $13,888，超短焦無框電視 KS1 最低只要 $26,900；推推閨蜜機 TT1 首度降價，入手不到 2 萬元。眾多超殺優惠，快趁暑假到來前採購。OVO表示，，許多民眾端午連假因為國內住宿貴改成出國遊玩或露營，許多國外飯店並無智慧電視，僅播出當地節目並缺少 YouTube、Netflix、Disney+ 等內容，因此越來越多民眾在出國或露營時攜帶輕巧的智慧投影機，到哪都能觀看自己喜愛的影音內容，連帶使旗下投影機需求較前月同期大增。建議民眾可在即將到來的暑假出遊前，以 618 優惠價入手適合需求的投影機。



OVO Family 618 有購狂！全館下殺 46 折起

智慧投影機越來越輕巧便攜，方便出國和露營使用。重量僅 241克的小蘋果投影機，內建續航力 2.5 小時電池，淨雪白 U1-D 和新色酷勁黑 U1-B，兩款通通下殺 $7,999；1080P 高畫質、1500 流明高亮度的掌上電影大師智慧投影機 U8，46 折只要 $13,888；重量僅 740 克的超短焦無框電視 KS1 ，離牆 45 公分可投影百吋大畫面，61 折只要 $26,900。894 克的 Warpple LS3 黑白雙色，下殺 $3,999。



同場加映，眾多網紅推薦的推推閨蜜機，在家可推來推去、轉來轉去、前傾後仰、高高低低，以各種最舒適的姿態追劇，27 吋螢幕、首創電池續航 8 小時， 67 折只要 $19,999；幫康 Bongcom 洗烘消存四合一洗碗機 SW1，不佔空間不需預安裝，57 折只要 $ 8,618。