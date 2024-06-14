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社會 社會焦點 保障人權

高雄男開趴販毒！10公斤k毒、21萬顆感冒藥擺滿桌　市價破千萬

記者陳韻如／高雄報導

內政部警政署保三總隊日前偵破以陳姓男子為首的不法集團涉嫌販售大量毒品，並在高雄市區一處鐵皮私人招待所內緝獲k他命毒品，總重高達10公斤，另還有21萬5千多顆的感冒藥丸，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌解送陳嫌等10人至高雄地檢署偵辦。

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲開趴販毒又囤大量感冒藥，保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

保三總隊今年初偵破小盤販毒集團案後向上溯源，並鎖定陳嫌為首的南部販毒盤商，其長期於各地私人招待所內販售大量毒品，保三總隊立即與高雄市警局刑警大隊偵3隊、少年警察隊、保安警察大隊、小港分局、仁武分局共組專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

▲現場查獲將近21.5萬顆感冒藥丸。（圖／保三總隊提供）

案經專案小組密集跟監蒐證，鎖定陳嫌於今年3月間開車載著王姓共犯到高雄仁武一間私人招待所內販售大量毒品，遂派員前往埋伏，等到對方入內販售之際，便立即攔車破門，入內壓制犯嫌，並於現場查獲茶葉包包裝的k他命毒品，毛重達10.236公斤、一粒眠38公克、手機、K盤，以及21萬5千餘顆的感冒藥丸等證物，另逮捕陳嫌及其他在場開趴吸毒之共犯共10人，全案詢後依違反毒品危害防制條例解送等至高雄地檢署偵辦，並積極追查毒品與感冒藥丸來源。

保三總隊表示，此次查扣的k他命毒品市價約700萬元，另外21萬多顆的感冒藥丸市價約300萬元，如加以提煉，將可做成7至10公斤市價約1000萬的安非他命，並可供10萬人次吸食，所幸專案小組鍥而不捨的查緝，才成功瓦解該販毒集團。

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

保三總隊呼籲，毒品不僅危害身心健康，後續更會因高度成癮性，影響到家庭生活並造成社會問題。國人應「勇於拒毒、保護自己」。本總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內不法販毒集團，予以維護我國社會治安。

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

▲▼開趴販毒又囤大量感冒藥 保三警破門逮10人送辦。（圖／保三總隊提供）

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