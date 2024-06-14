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82歲翁為賺每月5千...竟辦卡出借銀行帳戶！警急攔阻：千萬母湯

▲警方追回辦卡遭拒的鍾姓男子。（圖／桃園警分局提供）

▲警方追回辦卡遭拒的鍾姓男子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名82歲鍾姓男子疑似遭詐騙到銀行欲辦理提款卡並打算將帳戶借人，藉此每月可領5000元，警方接獲通報趕往勸阻，鍾姓夫婦則表示，兒女在新加坡工作要匯零錢給他們用，所以才辦提款卡，警方則勸說帳戶、提款卡為私有一旦提供詐團則淪為共犯，不但拿不到錢還得面對法律制裁，鍾姓夫婦立刻放棄辦理。

▲並與行員聯合勸說，身分證件、提款卡等切勿交給他人使用。（圖／桃園警分局提供）

▲警方並與行員聯合勸說，身分證件、提款卡等切勿交給他人使用。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所昨日下午14時許，接獲轄區金融機構通報，有一位老先生疑似遭詐騙欲辦理提款卡並打算將帳戶借人，請警方派員協助勸導。警員柯俊宇及蔡啟宏立即趕抵現場，行員表示察覺老先生辦理手續有異，詢問時他有提到將閒置的帳戶借人一個月可領取5千元，行員立即勸導停止辦理，老先生跟太太生氣地走了。

員警馬上追回鍾姓夫婦，鍾男向警方表示，兒女都在新加坡工作，要匯零用錢給他，為了提款方便才要辦提款卡。雖經行員及員警勸說這是詐騙集團話術，但鍾男仍不願說明，表示是自己年老記錯了，明顯刻意迴避話題。員警勸導其身分證件、提款卡等切勿交給他人使用，輕信嫌犯話術恐淪為詐騙集團幫兇，不但錢拿不到還須面對法律制裁，千萬不要啊!一席話把老先生夫婦說得啞口無言，放棄辦理手續。

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