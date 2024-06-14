快訊／台65線肇逃竟沒命！白車男衝匝道逆撞橋墩　當場爆頭慘死

記者陸運陞／新北報導

新北市台65線快速道路板橋1號匝道口，今天（14日）凌晨發生一起死亡車禍。駕駛銀色轎車的男子，先在台65線上與另名汽車駕駛發生擦撞，卻肇逃直下板橋匝道，隨後自撞橋墩後起火，男子受困車內、滿頭鮮血，警消抵達，將男子救出後，但已無生命徵象，立即送往亞東醫院急救，經搶救仍宣告不治。

▲張男台65線往板橋匝道下，卻逆向自撞橋墩身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因事故往生的52歲張姓男子，住在新北中和區從事業務相關工作；今天凌晨12時許，張男疑似準備開車返家，沿台65線從新莊往板橋方向行駛，途中在4.8K處，與駕駛銀色汽車的60歲尤姓男子發生擦撞，尤男遭撞後，立即停在路邊報警，而張男則肇事逃逸，往前開400公尺後，從板橋一號匝道下出口。

▲警消抵達，將受困車內、滿頭鮮血的張男救出，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男剛下板城路時，卻突然逆向行駛，並且失控撞上往新莊方向的橋墩，隨後車輛出現起火狀況，警消獲報，抵達現場先將火勢熄滅，隨即將張男從車內救出，發現張男頭、腳部有大面積傷口，並且血流不止，送往醫院搶救仍宣告不治。警方對尤男進行酒測，未有酒駕情況，事故發生原因，仍待進一步釐清。

▲尤男在台65線遭擦撞，就停在原地路肩報警。（圖／記者陸運陞翻攝）