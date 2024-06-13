台東樂舞團體躍上夏威夷太平洋藝術節　展現原住民文化多元風貌

▲臺東樂舞團體躍上夏威夷太平洋藝術節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

第13屆太平洋藝術節持續在夏威夷首府檀香山展開，臺東縣政府與當地悠久的夏威夷原住民學校卡美哈美哈學校(Kamehameha Schools) 合作，於「Moananuiākea太平洋對話與文化交流」論壇中，邀請小飛魚文化展演隊、東布青樂團及杵音文化藝術團帶來精彩的樂舞演出，讓臺東原住民多元的文化風貌站上世界的舞台。

臺東縣長饒慶鈴表示，卡美哈美哈學校文化執行長Randie Kamuela Fong去年12月曾受邀至臺東獵人學校擔任「2023國際南島藝術交流日」講者，與臺東建立深厚的情誼。此次參與太平洋藝術節，縣府透過與國際重要原住民單位的連結，將臺東優秀演藝團隊推上國際舞台，呈現達悟族、阿美族及布農族不同的樂舞文化，在四年一度的原住民藝術文化盛事中發光發熱，也讓年輕一代的原住民藝術家，藉此機會與其他南島語系國家相互交流與觀摩學習。

臺東縣政府文化處指出，卡美哈美哈學校於6月11日至13日在夏威夷會議中心舉辦為期三天的「Moananuiākea太平洋對話與文化交流」論壇，從太平洋島國的自主權、樂舞傳說及海洋環境三個層面切入，探討太平洋地區文化遺產的永續性。11日由蘭嶼鄉椰油國小的「小飛魚文化展演隊」開場，小朋友們帶來小米豐收祭、柔情的頭髮舞、男子精神舞及澎湃的大船下水祭，充分展現達悟族的傳統文化與祭儀精神。由延平鄉及海端鄉的布農青年組成的「東布青樂團」，以布農族獨特的八部合音演唱傳統古調、布農族童謠及林班歌謠，呈現臺東縱谷與南迴的傳統音樂特色。



另外，致力於複音傳習的「杵音文化藝術團」，2021年登錄為重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者，此次帶來兩個節目，6月11日《馬蘭聲籟·杵音有您有我》主要呈現早期農業時期工作、休閒及聚會所唱的馬蘭複音歌謠，族人們透過歌聲慰勞彼此、傳遞情感，6月13日杵音文化藝術團則將呈現當代創作《如是生活〜把生活唱在歌裡 pa'olic ko 'orip》選粹，敘述我們的人生故事，都如同花一般各自盛開，展現自己人生的選擇，一路風景，不論喜、怒、哀、樂，都豐沛了我們的生命。