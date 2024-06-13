台南火化場大賺死人錢！變賣先人留下稀有合金　1年私吞逾500萬

▲議員林燕祝關切台南先人火化後，融不掉的稀有合金被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市殯葬所火化場傳出大賺死人錢！台南市議員林燕祝今(13日)質詢時爆料，先人火化後有無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，竟遭到殯葬所管理人員變賣，而依照過去紀錄，這些合金台南殯葬所半年就能回收約2900多公斤，以台北市價每公斤822元計價，台南光半年能賺238萬元，一年就500多萬元，而目前廉政署已展開調查。

林燕祝質詢時爆料，稱她接獲陳情，台南新營福園火化場、柳營祿園火化場和南區火化場，先人遺體內私人物件燒不掉，如植牙、人工關節等物件，竟遭火化場管理人員變賣私吞。而此事件緣於新北市爆發黑心殯葬竊取火化金牙弊案，廉政署從2023年底就從北查到南，沒想到竟發現新營和柳營火化場直接將這些無法融化的稀有合金回收變賣。

林燕祝查出，這些融不掉的合金，台南殯葬所光半年就能回收約2900多公斤，台北市平均每個月則可回收300到400公斤，若以台北市價每公斤822元計價，台南光半年就能賺238萬元，一年就500多萬元。

對此，林燕祝請市長黃偉哲必須重視，管理規則不完備也需增訂，「在往生者家屬申請火化時應詢問往生者身上有無金屬，若是有，應詢問家屬火化後要取回嗎？火化後要確定種類及數量，無異議，要開立金屬清冊及切結書，由家屬簽名領回。」

林燕祝表示，若家屬不領回，這些回收款項成為殯葬基金改善殯葬相關設施，「不是更能廣布先人的福澤嗎？」而對此，黃偉哲則回應，一定要徵詢家屬，而且對先人的尊重更重要。