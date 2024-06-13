桃園白髮婦不耐豔陽蹲坐路旁　暖警助她平安返家

▲92歲白髪婦人不耐高溫且體力不支路旁，警方據報前往救護。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區92歲白髮林姓老婦，上午獨自步行前往離家3公里外的土地公廟與老人們聚會聊天，中午欲返家時因日正當中酷熱高溫再加上年邁體力不支，獨自蹲坐路旁休息並喃喃自語，警方據報到場經透過婦人身上的市民卡得知身分住址後，以巡邏警車將其平安載返家中。

▲▼得知婦人住址後，便以巡邏車載返家。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局石門派出所警員徐松佞、張貴淵與警專實習生黃柏呈等3員，於今日上午10時許，接獲民眾報稱，在龍潭區文化路上有1名老婦疑似身體不適呆坐在路旁，警方隨即趕往現場，發現該白髪婦人氣喘吁吁地蹲坐路旁，貼心的警員徐松佞立即向旁邊住家要杯溫水及椅子讓老婦休息，並詢問是否需要消防救護，惟該老婦僅會說客語且表達不佳。

經員警仔細聆聽拼湊下，才得知該老婦自清晨就獨自外出，另表示自己身體及精神狀況都還好，暫不需救護，單純僅因天氣過熱，休息一下即可自己步行回家，警方現場發現老嫗隨身攜帶的手提袋內有一張敬老愛心卡，才得知高齡92歲林姓老婦身分，警方當下擔心年邁老婦疑似有輕微中暑，恐無法繼續曝曬在炙熱豔陽下，雖經聯繫家屬未能立即前來，便以巡邏車將老婦平安的護送返家，到家門口時，老婦非常感謝警方協助，頻頻向現場員警鞠躬致謝。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲要常注意家中年長者動態，若民眾在生活周遭發現有長者需要協助，可撥打110請警方到場或社福機關等相關單位協助處理，即時伸出援手，讓長者能更溫暖度過困境。