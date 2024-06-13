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【廣編】大金連續8年入選《全球品牌價值500強》　創業百年全球獎不完

▲▼ 空調,DAIKIN,全球品牌,永續經營,技術創新,大金。（圖／大金空調提供）

▲2024和泰興業代理大金空調發表會暨年會儀式，大金工業戰略本部營業企劃部長柿本敦（左起）、本部長大森淳一、研修上原章司、和泰興業董事長蘇一仲、和泰興業總經理王玄郎、大金泰國公司取締役會長新明憲、取締役副社長平本隆太。

圖、文／大金空調提供

國際知名品牌價值研究機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌合作公布「2024年全球品牌價值500強」調查中，DAIKIN大金工業以第336位再次入選全球品牌價值500強榜單，較2023年躍升39位。這更是大金連續第8年入選該榜單，充分印證了大金出色穩健的營運發展能力和卓越的品牌綜合實力。也在世界經濟論壇（World Economic Forum）中，連續獲選為「世界最具永續經營可能之100家企業─Global 100」。大金空調在技術創新、產品研發、專業服務、人才培育等各環節，都已成為日本，以及全球同類型企業學習與觀摩的典範。

自2010年，日本大金工業在空調事業領域取得了全球第一的銷售額。截至2024年3月的銷售額達到4兆3,953億日圓，日本大金30年來大幅成長約12倍。在大金工業創業100週年紀念儀式上，展望大金工業面臨的新挑戰，井上禮之會長表示：「在下一個100年裡，我們必須決定我們將做什麼、為世界提供什麼價值，並且執行。」

全球「獎不完」，充分證明DAIKIN變頻空調在全球的領導地位，近年來得獎獎項包括：「美國環保署-平溫層臭氧保護獎」、「英國青蘋果環保獎」、「義大利生態高科技獎」、「日本省節源大賞」、「法國能源金牌獎」、「義大利冷凍空調技術創新獎」、「美國商業設計獎」、「澳洲全國性氣喘會─防過敏首選」、「英國H&V新聞傑出獎」等獎項，得獎的肯定，讓產品實力與品牌形象實至名歸。

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空調DAIKIN全球品牌永續經營技術創新大金

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