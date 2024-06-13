「麻辣鍋南霸天」創辦人猝逝！遺孀延續公益　捐560萬救護車

▲老四川董事長陳淑萍以亡夫名義捐贈救護車（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

「麻辣鍋南霸天」老四川創辦人梁朝辰去年6月底在睡夢中辭世，由妻子陳淑萍接任董事長。梁朝辰生前熱心公益， 陳淑萍為延續先生的精神，選於冥誕前，今(13日)特別捐贈一輛價值560萬元的新式救護車給高雄市政府。市長陳其邁代表受贈，並表達誠摯謝意。

梁朝辰董事長在國中畢業後就打工幫忙家計，擔任過腳踏車作業員、 砂石工人、當鋪員工，更曾赴大陸當過10年婚紗攝影師。民國92年梁朝辰親自到哈爾濱研習料理，帶回「三香三椒三料及七滋八味九雜」的川味秘方，並從基層做起。

▲老四川巴蜀麻辣燙被譽為「麻辣鍋南霸天」。（圖／記者吳世龍攝）

梁朝辰以13張桌子開始創業，成立麻辣鴛鴦鍋連鎖餐飲公司，旗下品牌有老四川麻辣燙、四川小灶、紅亭迴轉麻辣鍋，共計17家直營門市。同時跨足電子商務，民國103年登錄興櫃掛牌交易，也是全台首家興櫃掛牌的麻辣鍋店。

梁朝辰照顧員工也熱心公益、運動，他在民國102年曾捐贈救護車1輛、 103年創辦港都老四川盃全國青少棒邀請賽，這項賽事已成為全國國中棒球重要盃賽之一。105年也曾從盈餘中提撥1200萬元給員工分紅，109年捐贈高雄市衛生局及相關醫療機構防疫物資1批，更擔任高雄市交通義勇警察大隊長，沒想到於去年傳出不幸消息，震驚政商界，不少人大感惋惜。

▲老四川董事長陳淑萍捐贈新式救護車，陳其邁表達感謝 。（圖／記者吳世龍攝）

老四川董事長一職後改由梁朝辰的遺孀陳淑萍接任，為了延續梁董事長的熱心公益，今日以個人名義再捐贈高雄市救護車1輛，總價新台幣560萬元，供消防局執勤救護勤務使用，希望幫助社會中急需救助的民眾，進而減少因家庭人員變故產生的遺憾，更讓消防弟兄可以在更安全的設備下救援更多的人，同時提供市民優質、專業的救護服務。

高雄市長陳其邁表示，非常感謝陳董事長能夠捐贈市府救護車，而且是最新式的救護車，總價值是560萬，我們表達非常誠摯的謝意。過去梁董事長在擔任義交大隊長工作的時候，不管是急難救助或者是疫情的時候，醫療物資的捐輸，甚至培養棒球隊年輕的選手都貢獻卓著。

▲這部救護車價值560萬 。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁指出，高雄市一年大概有15萬次的救護車出勤的紀錄，平均每3分鐘就有一班，捐贈救護車對於整體的救護系統可以提升，也可以更精進相關的設備，特別來表達感謝陳董事長的愛心。

高雄市消防局長王志平表示，今日受贈的救護車將配置於鳳山消防分隊使用，鳳山區人口達35萬6千多人，是高雄市人口數最多的行政區域，這輛救護車配備電動擔架床、電動擔架床自動舉升系統，是高雄市救護車首次配置。另還有自動心肺復甦機、潮末二氧化碳監測儀、血氧濃度分析儀、骨針等精良醫療設備，為消防局設備最完善的救護車。

王志平指出，這輛救護車外觀塗裝高亮度「巴騰堡格紋反光標識」及裝設「次音頻喇叭」等各項主、被動安全設備正式應勤，消防局所有同仁會更努力堅守崗位，守護市民生命財產安全。