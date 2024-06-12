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陸男駕快艇「直達」淡水河！邱毅揭4訊息：證明中國隨時可統一台灣

記者閔文昱／綜合報導

陸籍阮姓男子9日駕駛快艇「鴻津號」從福建寧德港出發，闖入台灣淡水河域，經路人報案，海巡署才旋即趕往扣船逮人移送，國安挨轟有漏洞。對此，前立委邱毅認為，該艇長不僅向全世界證明了台灣防線如「豆腐渣不堪一擊」，也證明了中國隨時可以統一台灣。

邱毅今（12日）在臉書發文分析，此次事件暴露了4個重要訊息，首先是這名60歲老翁雖說是前解放軍艇長，但從福州到淡水最短距離也有240公里，且還要渡過風大浪高水急的「黑水溝」，技術難度高，不是藝高人膽大一詞就可以形容；其次是快艇上沒有備用油桶，因此一定有大船護送，且這位60歲老翁的目的絕不可能如他嘴上講的單純。

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲陸男快艇闖淡水河。（圖／記者張君豪翻攝）

邱毅接著指出，三是台灣的海防、岸防真是豆腐渣防線，或者是根本沒有防線，無人機、巡邏艇、雷達系統以及12海里、6海浬、岸邊的3道防線全數癱瘓；四是從淡水河登陸漁人碼頭，突擊隊很快可以進入台北市區，執行斬首任務。為此他也直言，這位60歲老翁的行動著實要嚇死賴清德，「我想美國應該也有意想不到的震驚吧！」

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署逮捕涉嫌偷渡的阮姓男子到案。（圖／記者張君豪翻攝）

針對此次陸快艇闖淡水河事件，總統府發言人郭雅慧下午表示，面對類似型態可能襲擾，國安團隊已就有效強化岸置雷達及空中、海面偵巡、漁船作業船隻識別與持續落實人員教育訓練等進行檢視，也將了解區域同樣受到類似侵擾各方應處情形與可能合作，整體強化海上國境安全。

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