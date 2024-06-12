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社會 社會焦點 保障人權

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

▲警方在山腳路草叢內找到失聯大叔。（圖／民眾提供）

▲警方在山腳路一處隱密草叢內找到失聯大叔。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

田中鎮1名大叔，端午節6月10日中午徒步出門，家人等到傍晚未見返家焦急報警協尋，警民聯手下，隔天在離家約3公里遠的二水鄉交界，發現他倒臥在一間廢棄三合院旁大片草叢內，身體擦挫傷，又飢又渴，虛弱的無法說話，所幸意識清楚，連忙通報消防救護送醫，家人相當感謝警消協助，還直喊要去拜拜收驚求平安。

▲警方在山腳路草叢內找到失聯大叔。（圖／民眾提供）

田中警分局表示，田中派出所警員蔡岳勳6月10日擔服值班勤務，受理大叔走失，因其家人表示疑似罹患失智及帕金森氏症，外出也沒帶手機，無法聯絡及定位，所長隨即指派巡佐曾怡傑及蔡岳勳擴大調閱監視器影像追查。

鎮代彭世和得知後協助找人，有一名里民曾於傍晚見到其身影，曾怡傑、警員陳筠儒與家屬，立刻前往尋找，於11日13時40分在山腳路一段一處廢棄三合院的草叢內尋獲，意識尚清醒，腰部及腳部等處擦挫傷。

▲警方在山腳路草叢內找到失聯大叔。（圖／民眾提供）

▲大叔往二水方向徒步前進。（圖／民眾提供）

大叔獲救當下臉色蒼白，說不清楚為何會走到二水交界，警方見他又餓又渴，天氣高溫炎熱，立即從車上拿了瓶裝水給他飲用，並通報119人員到場將人送醫，家屬對警消即時協助及熱心民眾提供資訊表達萬分感謝，還說一定要去拜拜收驚求平安。

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