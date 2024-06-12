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世界啤酒在全家！多國特色啤酒、超Chill啤酒杯、下酒菜通通有　開勳賺好康

▲▼世界啤酒在全家。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家便利商店6/12起推出世界啤酒在全家，一系列啤酒、下酒菜都有優惠！（圖／記者周宸亘，下同）
消費中心／綜合報導

工作一周的你，是否也像日劇裡演的那樣，總在週五的夜晚洗過熱水澡後，舒舒服服地坐在電視機前喝一杯！夏天的時候吹冷氣、喝啤酒、吃東西療癒一下，早已融入上班族的日常，網友們在社群討論最期待週末假期可以好好放鬆，喝個啤酒紓解累積的壓力煩惱，而且平常壓力大的時候下班後來一杯，真的很舒服，仲夏之夜來杯啤酒，必看這篇世界啤酒在全家優惠，直接在全家來一趟環球世界，超爽der～

全家便利商店6/12起推出世界啤酒在全家，這次導入日本、韓國、德國、法國、英國、美國等各國特色啤酒，陣容相當華麗，搭配指定啤酒3件79折，可以用優惠的價格一次喝到各國啤酒。除了經典的麒麟、海尼根、百威、朝日等品牌之外，來自日本的Orion生啤酒、三得利啤酒，喝得到細緻滑順又綿密的泡沫及清爽口感，可以讓人由最初細細品嚐到最後，是到日本度假、大啖燒肉時不可或缺的標配; 冰結水果調酒採用冰點凍結製法，將水果的口感完整提引無雜味，清爽的後韻搭配爽快氣泡感，使爽快的美味更加進化。

▲▼世界啤酒在全家。（圖／記者周宸亘攝）

▲世界啤酒在全家陣容華麗，搭配指定啤酒3件79折。

許多女孩喜歡的法國可倫堡1664白啤酒，傳統白啤酒釀法釀製，以丁香、柑橘調味，獨具淡淡的花果香氣及滑順口感，適合不喜歡啤酒苦味的人。喜歡暢快口感的人，不能錯過朝日辛口啤酒，以清酒辛口為啟發，使用獨家研發318酵母，口感清冽爽口，極致暢快感，可快速帶走口中食物殘留，刷新味覺; 札幌生啤酒黑標，小麥的風味和清爽的後勁構成完美組合，白色濃郁的泡沫每喝下去一口的美味都能持續很久，不管喝多少都覺得喝不夠; 虎牌冰釀啤酒，獨特-1°C冰釀過濾技術，感清爽順口、不苦澀， 使用抗日照啤酒花，不怕日曬維持絕佳口感; KIRIN淡麗GREEN LABEL啤酒，擁有芳香啤酒花獨特香氣以及清爽暢悅的口感，並以特殊製法實現減醣70％*低負擔、口味完美平衡的啤酒。讓人一次就愛上。

▲▼世界啤酒在全家。（圖／記者周宸亘攝）

▲購買指定啤酒，即享下酒菜半價的超值優惠！

為滿足民眾小酌之際對下酒美食的渴望，全家便利商店加碼推出世界啤酒在全家優惠活動，只要購買指定啤酒，即可享有下酒菜半價的超值優惠！無論是選購媽媽煮義袋裝的冷藏、冷凍料理，如黃金霸王腿條、香辣霸王雞球，或是FMC知名的調理包系列，如麻辣牛雙寶、麻辣花生等老饕最愛的下酒菜，都可以用半價購買！

▲▼世界啤酒在全家。（圖／記者周宸亘攝）

▲加價49元能獲得精美的啤酒專用杯，共有六種款式。

夏日的微醺氛圍有超值的啤酒與下酒菜優惠之外，全家便利商店這次也準備了別具心思的啤酒杯加購活動，只要加價49元就能獲得精美的啤酒專用杯，共有六種款式，用啤酒杯在家喝酒就像來到餐酒館一樣有FU~快來一趟全家就能為你的小酌時光增添氣氛！

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