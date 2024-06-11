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華山首度「耍廢計畫」連2周登場！集結市集、50個IP慵懶隱身園區

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「華山耍廢計畫」集結圖像IP、市集，IP主角們出現在園區四周慵懶，傳遞放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區，創作／Claire Chen）

記者林育綾／台北報導

華山1914文創園區為推廣視覺藝術，首度推出「耍廢計畫」，集結50個創意圖像IP，將圖像主角們巧妙融入華山園區四處，可能會躺在劇場草地上，又或是藝術大街四連棟的屋簷上，擺出慵懶姿勢。同時集結市集活動，在6月15日～16日、6月22日～23日連續2周末登場！

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

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▲圖像IP「安怎？Ann-Nua」將融入於園區。（圖／華山1914文創園區）

華山做為台北市重要藝文展演場所之一，今年起為推廣視覺藝術，陸續帶來話題十足的「華山原創町」，每檔不同主題，將「創意Ｘ美學Ｘ設計Ｘ跨領域」融入大眾生活。第一檔在暑假前推出「耍廢計畫Lazy Plan」，讓民眾能一邊逛市集，同步能觀賞視覺藝術展覽的圖像作品。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「耍廢計畫」除了傳遞休息的重要，也活化華山場域印象，扭轉古蹟形象。（圖／華山1914文創園區，創作／Mikabu Studio泡泡狗）

「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」希望藉由生動有趣的圖像展示、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆、休息的重要性，重新檢視個人生活步調，將時間留給自己。同時希望能活化華山場域印象，扭轉古蹟形象、展覽空間的限制，拓展更多樣化面向。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「耍廢計畫」一共集結台灣近50個創意圖像IP品牌。（圖／華山1914文創園區，創作／米乾 mi）

「耍廢計畫」一共集結台灣近50個創意圖像IP品牌，IP創作者以自身擅長本領，將IP主角巧妙融入華山場域中，或隱身在園區的建築，觀眾會發現主角躺在華山劇場的草地上，又或是藝術大街四連棟的屋簷上，用最慵懶姿勢與人打招呼。

活動更特別邀請橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」，以及旗下40個插畫品牌，大玩視覺藝術、大講耍廢絕招，還有創意周邊。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區，創作／虎爺實習中）

參與活動的IP品牌風格，有可愛療癒、漫畫風、萌寵類等，創作者發揮「耍廢功力」，將平常生活、工作狀態可能會發生的慵懶模樣，平行轉移到華山場域上，並結合漫畫說故事方式，生動展示各IP耍廢情境。

第一周（6/15-16）參與的圖像IP像是「文創股長」、「耶式人生」；藉由插畫傳遞正能量的「CHIH HSIN小寧」、軟爛技能百分百的「嗨狗小炸蝦 HAIGOday」、「SnooBirdz 瞌睡鳥」一系列以鳥為主的設計。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動。（圖／華山1914文創園區，創作／耶式人生）

還有簡單線條勾勒出可愛插圖的「山東饅頭/Sentimental」、「my girl aiko」藍色蓬頭小女孩、「起司貝爾」、日系可愛代表「茶浣熊Tanukii」、可愛爆擊「河童先森」、簡單討喜「恐龍的房間」、小心臟LittleHeart」、「緩緩」。

也有以漫畫風人物散播粉紅泡泡戀愛感與快樂氛圍的「Hey！黑黑」、水豚與鴨子為代表的「米乾 mi」、復古未來感的「CHOCHO」、帶來勇氣的「Claire Chen」、擅長用圖文方式說 「畫」的「天柴Bulu」、粉嫩世界的「Momi哞咪」、療癒系的「懶懶兔家族」、塗鴉多重宇宙的「小雞崴力」、擅長動物插畫與動物擬人的「查高ChaKao」、擅長繪本故事的「小眼睛POM」、溫暖的「暖羊Warm sheep」。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區，創作／蘇蘇島）

第二周末（6/22-23）參與的圖像IP，有反差萌的「安怎？Ann-Nua」、療癒的「蘇蘇島 Susu Island」、「some_creature某些東東」，可愛又厭世的「包大姊」、陪伴每個人的「Mikabu Studio泡泡狗」、「炸蝦狗狗」、陪你一起耍廢講垃圾話的「嘎嘎雞」。

擬人化的貓咪情侶「MYAOWL喵喔」、可愛系的「正在吃」、謎漾外星生物「噗尼 | Mobell」、偷懶也要全力以赴的「醜白兔」、充滿神奇趣味又異想天開的「Tabbi L」、曾於華山辦過個人小型畫展的「圓滿蛋」、親和的「FRODOG小圓麵包」、冒險的「MIF麻吉星」、慵懶的「拉拉腸」、「三點一志」、有著貓靈魂的狗「貓丘 maochill」、童趣的「秘密貓貓繪創作」、「町町噹噹狗生活-犬派生活」、神明與神獸圖像結合的「虎爺實習中」。

▲▼「華山原創町：耍廢計畫Lazy Plan」集結圖像IP、市集活動，向大眾傳遞適當放鬆休息的重要性。（圖／華山1914文創園區）

▲活動更特別邀請橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」，以及旗下40個插畫品牌（圖／華山1914文創園區，創作／文創股長）

「華山原創町」成為華山新興展覽市集品牌，將持續舉辦各類多元主題的「展覽＋市集」活動，邀大眾前往、放慢步調自在生活。華山表示，無論你是誰，都能在華山找到合適自己的生活美學模式，這裡就像是家旁邊的一座公園，能放空、無所事事前來遊晃，也能鎖定展覽市集、有目的性地到來，不管任何模式的行動，都能啟發藝文樂趣。

【華山原創町 耍廢計畫Lazy Plan】
活動檔次：
2024/6/15 - 2024/6/16
2024/6/22 – 2024/6/23
活動時段：11:00-17:00
活動地點：華山1914文創園區 中三前廣場

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