華山快閃店店長帥到暴動？陳柏霖發「喬亞咖啡」滴濾工法手沖醇香搶瘋啦！

▲GEORGIA喬亞咖啡即日起在華山設置為期5天的快閃店,代言人陳柏霖化身一日店長,特調創意咖啡飲品,帥氣跟咖啡香讓現場人潮爆棚。

近來活躍於實境綜藝節目的陳柏霖,沒忘了演員身分,每年皆有新戲推出,最新的作品是在2024賀歲片《還錢》中擔綱主演,影視雙棲的他更是因對時尚、藝術有著獨到眼光而開啟斜槓事業,與友人創立新銳服裝品牌,成立影視、影業公司,更化身藝廊老闆,儘管多種工作性質不同,但都是希望從五感中讓人們感受到生活多種面向的美好;近日陳柏霖在忙碌行程中驚喜現身華山,竟然又「改行」賣起咖啡?趕緊跟著ETtoday直擊現場,質感帥哥配咖啡的畫面實在太香!

喬亞專業咖啡館期間限定在華山 陳柏霖就愛它的方便即時咖啡香

一走進華山就能看見來自日本的GEORGIA喬亞咖啡的專業咖啡館,在明媚陽光映照下、咖啡香氣隨風飄散,心中幸福感油然而生,自成立以來秉持著要打破大眾對瓶裝咖啡印象的喬亞咖啡,打造出猶如專業咖啡館手沖咖啡的即飲體驗,品牌的用心及堅持獲得日本連續13年累積銷售第一的肯定,也徹底收服了在工作上同樣有著完美主義的陳柏霖的心,成為代言人的他特地抽空化身一日店長,在華山喬亞專業咖啡館帥氣登場,現場忙著發送經典的「滴濾無糖黑咖啡」與「滴濾拿鐵咖啡」兩款商品,「職」感男神吸引眾多民眾駐足停留!

▲▼GEORGIA喬亞咖啡以職人精神打造的滴濾咖啡,手沖質感和香氣征服陳柏霖的心,近期在華山的快閃店讓民眾能近距離一窺成就專業高品質咖啡的秘訣。

就像許多上班族每天都必須來杯咖啡,才能開啟工作模式發揮專業,陳柏霖也不例外,他表示咖啡對他而言就是每日必備,所以會以高標準來挑選咖啡,「我特別在乎咖啡的香氣,還要有手沖感,所以我很喜歡兩者都具備的喬亞咖啡」行程繁忙的陳柏霖大讚「不用手沖就可以直接帶走,隨時想喝就喝,這樣的便利性,讓我一喝愛上」。

優質咖啡豆+獨特滴濾工法 專業造就罐裝咖啡宛如手沖質感

喬亞咖啡單純的黑咖啡跟調味好的拿鐵陳柏霖通通都喜歡,不過平時他更常喝黑咖啡:「因為黑咖啡比較有彈性,喝完還可以再來杯拿鐵(笑)」。不光是愛喝咖非,陳柏霖還喝出了「職」人體悟,他認為自己身為演員就像一杯黑咖啡,「以一個表演工作者來說,可能就是要有純粹的底韻,才能再去添加其他風味」,進而演繹出更多元、更有趣的角色們。

▲比起拿鐵,身為一名專業演員的陳柏霖覺得自己更像黑咖啡。

能做到讓挑嘴的陳柏霖也讚不絕口,喬亞咖啡倚靠的就是專業職人精神,選用100%風味絕佳阿拉比卡咖啡豆,以「黃金粉水比例」均衡調配出咖啡風味,再藉由「精控時間溫度」,淬鍊出豐富具有層次的咖啡香氣,最後運用獨特「精準滴濾速度」,打造手沖般精準流速,讓咖啡口感更加細緻。從原料到製程都毫不妥協,堅持三大核心工法,才能造就出每一口都如咖啡師現沖的香醇順口,因此讓喬亞咖啡坐穩日本第一的咖啡品牌地位。

快閃店體驗五感、工作金句喚共鳴

一點一滴都在追求專業的喬亞咖啡,「以專業敬專業」將滴濾咖啡獻給為生活打拚的上班族們以及愛喝懂喝的咖啡行家,還特別自3/13(三)至3/17(日)於華山開設期間限定喬亞專業咖啡館。戶外咖啡館以日系質感裝潢呈現摩登視覺美學,現場還陳設有咖啡製程互動裝置,能直接伸手觸摸展示的咖啡豆、觀察研磨咖啡粉的色澤、品聞咖啡香等,喚醒全身感官來場五感體驗。

▲▼喬亞專業咖啡館的藝術展區結合「GEORGIA喬亞咖啡」三大專業工法,民眾可以沉浸式體驗咖啡製程。

沉浸式感受絕對會讓人忍不住想來一杯高質感咖啡饗宴,當你喝著以黃金粉水比例調配出的咖啡,會感覺自己好比能夠完美平衡理性與感性的專業領導者,適才適任的決策讓團隊1+1>2;精控時間溫度淬鍊而成的濃郁咖啡在手,彷彿專業經理人一切盡在掌握中,工作有條不紊、精準到位;獨特滴濾工法成就醇厚順口的咖啡,喝下猶如變身職場萬人迷,兼具專業與軟實力,恰到好處的處事速度優雅又迷人。

咖啡館還有另一處觸動人心的角落--職人金句打卡牆,牆上有以「GEORGIA喬亞咖啡」瓶身裁型設計,由「職」感男神陳柏霖領銜,攜手生活探索家The DO DO Men、社群大神陳思傑共同獻上的職場金句們,例如陳柏霖的「熱愛堅持、成就專業」,讓人在面對工作困境時更有拼下去的動力;「唯一不變的堅持,就是跨出舒適圈」來自一直身體力行的The DO DO Men,瞬間令人充滿勇氣,其他金句也都直擊人心,保證職場打工人看了會心一笑,高呼「太有共鳴」。

▲職人金句打卡牆有著不同行業專家的工作語錄,看了讓人正能量滿滿。

打卡分享免費嚐特調、抽金句御守

上班不只心中要有信念,身體能量也要跟上,喬亞專業咖啡館特別攜手台北超人氣經典台式早餐品牌「真芳」及家樂福純淨無不良添加物的「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」為上班族應援!「真芳」推出熱銷豬肉起司蛋及起司起司蛋兩款人氣爆品、「Nakery裸焙坊」則推薦以口感軟Q的鹽可頌,不論哪一款都跟喬亞咖啡超速配,一套吃下來立刻有活力迎接一整天的挑戰。只要於3/13(三)至3/15(五),每天早上8:30至10:00,在華山喬亞專業咖啡館、或是向附近的「GEORGIA喬亞咖啡」早餐突擊隊,出示你的公司名片或門禁卡,就可以獲得「GEORGIA喬亞咖啡」專業特選朝食組,限時限量送完為止。

▲喬亞專業咖啡館特別攜手台式早餐品牌「真芳」及家樂福「Nakery裸焙坊」推出「專業特選朝食組」。

除了用營養美味相挺廣大上班族、幫工作日加滿能量,喬亞專業咖啡館還設計了兩款創意特調,只在3/16(六)至3/17(日)週未限定,一個是以滴濾無糖黑咖啡為基底,加入雪碧與鳳梨果醬製成的「鳳梨氣泡黑咖啡」,雪碧的氣泡與鳳梨果肉的香氣、食感巧妙融合,伴隨著黑咖啡風味,獨特的口感為工作帶來滿滿活力;「棉花糖蜜香肉桂拿鐵」則將黑糖蜜與肉桂粉加入溫熱的滴濾拿鐵中充分攪拌,再加上口感軟綿香甜的棉花糖,喝下時肉桂香氣撲鼻而來,黑糖的淡雅與濃郁香醇拿鐵尾韻作結。稱職的一日店長陳柏霖表示,「兩款都大推」!要喝哪款他笑說看天氣,「天熱喝鳳梨氣泡黑咖啡,很清爽;天冷的話就喝棉花糖蜜香肉桂拿鐵,暖身又暖心」。

▲▼一日店長陳柏霖大推週末限定飲品「鳳梨氣泡黑咖啡」、「棉花糖蜜香肉桂拿鐵」,兩款風味大不同,但都同樣好喝。

「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館快閃活動,不僅有美味餐飲、有五感享受,週末更加碼日式福引搖珠機體驗,完成體驗就能把「GEORGIA喬亞咖啡」獨家特製工作金句幸運御守帶回家,透過有趣好玩的小遊戲祈求開年的好運氣、勉勵自己不負專業。即日起至各大超商、量販通路購買「GEORGIA喬亞咖啡」還有折扣優惠,想成為工作上人人仰慕的專業職人,就讓GEORGIA喬亞咖啡成為你的最佳夥伴。

▲「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館的期間限定活動只到3/17(日)止,有興趣的人得把握時間。

「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館活動資訊

【專業特選朝食組聯名體驗】

活動期間:3/13(三)至3/15(五) 每日8:30-10:00

活動內容:活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館或向喬亞早餐突擊隊出示公司名片或門禁卡即可獲得「專業特選朝食組」一份,每日限量50份,總計150份限時限量送完為止!

【代言人陳柏霖暖心DIY特調限量品嚐體驗】

活動期間:3/16(六)至3/17(日)每日10:00-17:00

活動內容:活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館活動現場拍照打卡分享,並標註 #喬亞咖啡 #專業滴濾工法造就手沖口感 #以專業敬專業,即贈「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾無糖黑咖啡、「GEORGIA喬亞咖啡」滴濾拿鐵咖啡,以及鳳梨氣泡黑咖啡與棉花糖蜜香肉桂拿鐵兩款特調,共計飲品4選1,每款每日限量100杯,贈完為止!

【日式福引搖珠機體驗】

活動期間:3/16(六)至3/17(日)每日10:00-17:00

活動內容:活動期間至「GEORGIA喬亞咖啡」專業咖啡館活動現場憑拍照打卡分享紀錄,可體驗日式福引搖珠機一次,獲得限量獨家工作金句幸運御守。