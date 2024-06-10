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社會 社會焦點 保障人權

母誘女兒拍私處「傳給兒子看」　法官給緩刑原因曝

▲桃園市1名3歲謝姓女童今年8月間昏迷被送醫急救後仍不治，全身瘀青且處處傷痕，桃檢複訊後將謝父起訴，並向地院建請重重量刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲苗栗母親因為好玩，竟誘女兒拍下體裸照，又傳給兒子看。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名母親育有一對姊弟，卻要未滿12歲的姊姊在洗澡時自拍下體，並將照片傳給弟弟看，只因為「覺得好玩」。全案經苗栗地院審理，法官審酌母親患有中度身心障礙、姊姊也已原諒母親等情，減刑處母親2年徒刑，緩刑5年，並須完成4場次之法治教育課程。可上訴。

判決指出，這名母親在住處幫姊姊洗澡時，要求姊姊自拍下體照，經姊姊拒絕後，仍不斷盧她答應，姊姊只好拿母親的iPhone自拍1張私密照，不料母親卻用LINE將照片傳給年幼的弟弟觀看，直到姊姊的寄養家庭家長發現這張照片，緊急通知學校報警，全案才曝光。

警詢時姊姊證稱，「媽媽利用我洗澡脫光衣服的時候，拿手機要拍我尿尿的地方，我轉身不願意，媽媽就一直吵……我才答應拍攝」，而母親則供認罪刑，稱「我只是覺得好玩」、「我知道不能隨便拍別人下體，我也不會把我的下體給別人拍」。

法官指出，母親為中度身心障礙，患有雙相情緒障礙症，犯案時雖沒有因精神障礙，導致辨識其行為違法的能力顯著降低，但考量她未違反姊姊的意願，拍攝照片僅有1張，也只傳給弟弟，惡性尚非重大不赦。加上姊姊也求情「希望媽媽不要被關，我最近幾個月都有跟媽媽見面，跟媽媽現在關係很好，我希望可以早點回家」，案發後母親也積極參與親職教育和心理諮商等情，依犯引誘使兒童自行拍攝性影像罪、交付兒童性影像供人觀覽罪，減刑合併處2年徒刑，緩刑5年，並須完成4場次之法治教育課程。可上訴。

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