季麟連赴陸參與黃埔百年慶活動　國民黨叮囑「低調、慎選場合」

▲退將季麟連。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中共為搶黃埔百年話語權，邀請我陸軍官校校友參訪廣東黃埔軍校舊址，除此之外，北京17日也會舉行中央層級的紀念活動。而賴清德總統16日將前往高雄鳳山的陸軍官校參與黃埔百年校慶，但國民黨前黃復興黨部主委、退伍軍人會主委季麟連將軍並不打算出席鳳山的活動，而是準備前往廣東黃埔軍校參訪，但他特別強調此行是自費前往，未接受對岸邀請與招待。黨中央人士表示，季麟連有向黨中央報備，但為避免被外界扣上「紅帽子」，也提醒季麟連若到了中國應低調行事，一些敏感場合不該前往。

今年是黃埔軍校建校百年，中共視為年度重要統戰工作項目，從年初開始就陸續舉行各項紀念活動；在6月16日校慶當天，也規劃在廣東黃埔舊址舉行紀念活動。儘管中方聲稱將邀請3千名台灣校友與會，但在正期班校友沒有意願的情況下，目前已知僅有數十名台灣專修班校友組團前往。

季麟連為中華民國海軍陸戰隊二級上將，也是黃埔38期畢業生，所以面對黃埔百年校慶，他的個人動向備受矚目。他兩周前接受資深媒體人黃暐瀚訪問時，強調自己不會參加今年在鳳山舉辦的黃埔建軍百年校慶活動，而是要前往對岸廣州的黃埔校區原址。季麟連說，此行是跟台灣畢業的校友一起去，沒有接受對岸招待與邀請，強調都是自費前往，目的是要凸顯黃埔百年精神的重要性，他強調和平是很重要的，兩岸不要有戰爭，「和平無價無輸家，戰爭無情無贏家」。

季麟連強調，「我完全是基於這個理念到廣州去，有任何責任我負責。」因為黃埔對於中華民國軍人而言，就如同回教徒心中的「麥加」，就是軍人的聖地，且五年前就與校友會約好，黃埔百年要去廣東黃埔軍校，「我們要強調的就是中華民國， 就是和平。」他並引用孫子兵法，「主不可怒而興師、將不可慍而致戰」。

記者詢問黨中央是否知情，季麟連將軍級身份到廣東參與黃埔百年校慶活動，是否身分較為敏感？黨中央人士表示，尚未確定季麟連出發時間，但季麟連已有跟黨中央報備行程，但為避免被外界又扣上「紅帽子」、綠營又要大做文章，因此也提醒季麟連若到了中國應低調行事，一些場合不該前往。