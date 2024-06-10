花52萬裝樓梯升降椅　驚悚輾斷幼童手指

▲吳小姐購買樓梯升降椅，為了讓長輩方便上下樓梯，卻因產品瑕疵，造成幼童的大拇指遭壓斷。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

樓梯升降椅竟是三不管產品！有民眾投訴，為了讓長輩方便上下樓梯，花了52萬元在家中安裝升降椅，卻因產品瑕疵，造成幼童的大拇指慘遭壓斷。案發後廠商被依業務過失傷害罪起訴，民眾也發函向制定國家標準、核准產品上市的經濟部、內政部、衛福部申訴，沒想到3個部會互踢皮球，都否認是主管機關，民眾轉向監察院陳情，監委調查赫然發現因法令不完備，產品還真的是三不管，也沒安全認證機制，有待行政院協調、修法，確保民眾安全。

▲吳小姐播放樓梯升降椅測試影片，指控廠商產品設計有嚴重瑕疵。

民眾吳小姐向本刊投訴，2020年8月時，為照顧年邁家人，向一家科技公司購買一套52萬元的樓梯升降椅，廠商宣稱通過國家標準，產品一定安全，沒想到裝設後竟發生駭人意外。她年幼的女兒右手大拇指竟遭機器的齒輪捲夾，當場血肉模糊，傷勢相當嚴重，歷經七次手術，至今大拇指仍無法正常使用。

▲吳小姐的女兒大拇指捲入升降椅齒輪，導致傷殘。（讀者提供）

吳小姐認為，廠商產品沒有安全保護蓋，也無安全感應裝置，要求賠償，並找來找來SGS檢驗，發現55項缺失；但廠商反控是吳小姐操作不當，雙方對簿公堂。桃園地檢署認為，吳小姐未詳閱說明書，未在現場看顧，且廠商產品符合國家標準，給予不起訴處分。

▲監委調查發現，市售的樓梯升降椅竟是三不管產品，暗藏危機。示意畫面，非當事產品。（翻攝網路）

吳小姐聲請再議，再找來台北市機械技師公會鑑定， 結果顯示廠商的設備不符國家標準，設計有重大瑕疵，高檢署再將案件發回地檢署重新調查，廠商及業務等三人被依業務過失重傷害罪嫌起訴。

▲衛福部（圖）社家署表示，樓梯升降椅非醫療輔具，非該署管轄。

由於廠商堅稱產品符合國家標準，吳小姐向經濟部、內政部、衛福部申訴，但個部會互踢皮球，都否認自己是主管機關。

▲內政部國土署（圖）指出，樓梯升降椅非電梯，不在他們的管轄範圍。

吳小姐無法接受，轉向監察院陳情，監委紀惠容調查後發現，國內樓梯升降椅的安全性，確實處於無機關管轄的狀態，本案的事故原因在於產品出廠前，並無強制要求型式安全檢驗，且民眾於家中裝設後，一切安全措施均無政府單位納管，國家標準形同虛設。

▲經濟部（圖）標檢局否認是樓梯升降椅的主管機關，認為無法源可管。



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