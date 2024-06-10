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獨／醫師高考增列年級限制！6校學生「遭突襲」怒轟：規劃全被打亂

▲考試院近日公布，醫師高考增列年級限制。（圖／北醫資料照）

▲考試院近日公布，醫師高考增列年級限制，部分在校醫學生受到影響。圖為北醫。（圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

考試院近日公布，將自114年起對專門職業及技術人員高等考試醫師類科第一階段考試的應考資格進行修正，6年制醫學系學生須完成四年級課程，而4年制學士後醫學系學生則必須完成二年級課程，才能具備報考資格。不過此項規定也影響目前在校的學生，引發反彈，目前已有6校醫學系共同發出聲明，呼籲考試院應從114年入學的新生開始實施強制暑考，而非讓已經在學的大一至大三學生都一起接受制度更改。

台灣考試院近日公布，醫師高考增列年級限制，目的是為了避免基礎醫學課程大量往低年級安排，壓縮低年級的通識、人文與博雅教育課程，影響學生的學習態度以及對人文關懷相關課程重要性的認知，並強調這項修訂是根據全國公私立醫學校院院長會議的決議，並已獲得相關機關、學會及學校的高度共識。

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▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

▲六校學生共同發出聲明抗議。（點圖可放大／林同學提供，下同）

對此，目前就讀臺北醫學大學的林同學接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，此項修正草案大大影響目前在校生規劃，因為過往醫學系分作寒考與暑考兩派，而校方也會因應考試期而擬定大學4年的教學綱要。以台大為例，台大學生參加暑考，因此校方會擬定大學前4年的課程分配將國考的科目在4年內教授完畢，然後讓學生暑假參加國考。

不過，像是北醫、慈濟、國防和長庚等校，是國內4間參加寒考的醫學院，在參加寒考為前提之下，學校會安排學生把其他學校要學4年的東西在3年半，也就是截至四年級上學期結束全部上完，然後在四上結束的寒假參加國考。

▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

林同學指出，寒考的好處在於大四上考完國考後，學生在四下可以利用於生涯多元發展規劃出國交換，或者跨校修課，然而目前的修法是明年開始生效，也就是說目前大一到大三的學生，尤其是大三生在修完3年滿滿的課程後，卻沒辦法規劃自己四下的時間，甚至有些同學利用上修制度早早學完4年的課程，卻沒辦法用原本的管道去交換或跨校參與雙主修或輔系。

林同學質疑，考試院的新聞稿表示這樣的決策是全國公私立醫學院的高度共識，但這攸關目前在校的醫學生未來實習前安排及大一到大四課程分配問題，因此北醫在當時開會就持極度反對的意見，另外幾間參加寒考的學校也絕對不樂見這樣的制度，然而考試院不僅未回覆他們的反映公文，甚至法案在通過前連公告、舉辦公聽都沒有，就突然放出消息要修法，讓學生們很不能接受。

▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

林同學透露，自消息曝光後，有多名學生已至考試院Google評論表達訴求，但相關留言皆疑似遭到刪除，「這樣的作為是否屬於公家機關應有的作為，我們認為這也是值得深思的一點」。

目前北醫、慈濟、國防、長庚、義守、馬偕等6校醫學院／系學生也共同發出聲明，強調能認同修法的出發點，但修法應該要有緩衝期，如當年108課綱更動時不會把已經接受舊有課綱的高二、高三學生拉下水，而是從新的一屆高一開始實施，呼籲考試院及相關單位應從114年入學的新生再開始實施強制暑考，而非讓已經在學的大一至大三都一起接受制度更改。

▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

▲六校學生共同發出聲明抗議。（圖／林同學提供）

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