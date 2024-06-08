昔點睛儀式稱划龍舟可助孕　蔣萬安今不認：我有說嗎？

▲台北市長蔣萬安出席「2024台北國際龍舟錦標賽」。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

「2024台北國際龍舟錦標賽」8日在大佳河濱公園登場，市長蔣萬安也率局處首長組隊參賽，今年有超過200支隊伍參加，總獎金高達達333萬。市長蔣萬安日前幫龍舟「點睛」為賽事祈福時，開玩笑說生子秘訣就是多多參賽划龍舟，今被問及划龍舟可助孕時？蔣卻笑說，「我有說嗎？」，強調任何運動都很好。

蔣萬安說，台北國際龍舟錦標賽是全台灣最大、參與人數最多，今年還有包含澳洲、荷蘭、日本等各國好手一起參加，還包括企業、校友以及各個團體，總共212支隊伍。另外，今年總獎金創歷史新高，達333萬，天氣也很好，昨天擔心下雨，今天趁好天氣，各個隊伍都能盡情揮灑汗水，拿出好成績。

被問到是不是也做了一些特訓？蔣萬安說，今天當然是一個競爭激烈的時刻，因為之前是總質詢，所以沒有太多時間練習，前幾天才第一次跟報名的局處首長一起練習。

蔣萬安笑說，局處首長們之前有練過幾次，他則是在總質詢之後加緊抱佛腳，「去年我們有一次經驗，所以今年希望可以同樣維持好成績」。

蔣萬安還說，去年第一次參加，市府隊的經驗是覺得沒有很一致划槳的動作，今年就特別希望大家專注在聽鼓聲、跟上鼓的節奏，大家划槳的動作能夠一致，希望今天可以持續拿到很好的名次。

另外，有記者問到，過去曾說划龍舟可以助孕，最近有沒有勤快的練習？蔣萬安笑說，「我有說嗎？」強調任何運動其實都很好。

而輝達執行長黃仁勳來台逛遍台北市，觀傳局趁勢推出美食地圖，蔣萬安說，黃仁勳確實是一個最好的代言人，可以看到他到台北市各個夜市商圈以及他走訪的餐廳，都吸引非常多的注目焦點，而且都造成這些商圈以及夜市生意爆棚。

蔣萬安說，很希望能夠把黃仁勳走訪過這些夜市，以及去過的餐廳，整理出來透過觀傳局好好的行銷，推銷台北的美食、好的景點。