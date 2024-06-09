開車玩手機撞死人！英女被逮想賴帳　「啾咪自拍照」被警公開

▲安柏撞死人之前，一邊開車一邊自拍。（圖／翻攝諾福克郡警察局）



記者吳美依／綜合報導

英國23歲女駕駛安柏（Amber Potter）開車使用手機，因此撞死一名機車騎士，起初竟還不願承認過錯，直到罪證確鑿才認罪。如今，她肇事前「啾咪吐舌」的自拍照被警方公布，立刻招致猛烈抨擊。

《天空新聞》報導，這起車禍發生於2021年9月15日，64歲死者大衛剛買下一台經典款蘭美達（Lambretta）摩托車，正準備騎回家，行經A11公路諾福克郡（Norfolk）路段，卻遭人從後方追撞，不幸喪命。

根據警方手機分析報告，安柏在開車過程中多次使用手機，除了自拍之外，還傳送文字訊息及錄音檔，甚至使用臉書私訊（Messenger）。警方還指出，手機當時明明開啟「勿擾模式」，意味著肇事駕駛「刻意」把手機拿起來使用。

▲機車騎士大衛在回家途中不幸身亡。（圖／翻攝諾福克郡警察局）



安柏起初不承認開車使用手機，卻無法解釋為什麼沒有看到受害者，在諸多鐵證面前，才終於承認導致大衛死亡。她本周在諾里奇（Norwich）刑事法庭被判3年半有期徒刑，開車時的自拍照也被諾福克郡警方公布。

死者遺孀出庭時表示，大衛97歲的老母親傷心欲絕，2人年僅十多歲的兒子頓時沒了父親，而她失去丈夫之後，感覺生活變得「難以忍受」。

諾福克及蘇福克地區交通碰撞調查單位的休斯（Andrew Hughes）直言，這起悲劇「突顯了駕駛在開車時使用手機對他人造成的毀滅性影響……這是一種自私且沒有必要的行為，會給很多人帶來嚴重後果。」