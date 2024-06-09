德國允許烏克蘭用軍援武器跨境反擊　為何轉變立場？

▲烏軍利用西方武器成功擊中俄羅斯境內的S-300導彈系統。（圖／翻攝自Facebook／Ірина Верещук ）

記者黃聖庭／編譯

俄羅斯5月從俄羅斯境內發射飛彈攻擊烏克蘭哈爾科夫地區，為此德國允許烏克蘭使用所提供的武器進行跨境反擊，德國聯邦國防軍烏克蘭特別小組負責人弗洛伊丁少將（Christian Freuding）說明轉變原因。

▲弗洛伊丁少將。（圖／德國聯邦國防軍）

弗洛伊丁接受YouTuber頻道Nachgefragt訪問，俄羅斯使用遠程飛彈、戰機和直升機從邊界另一邊攻擊烏克蘭，「這在軍事和道德上都是完全不可接受的」，因此德國才會授權烏克蘭使用軍援武器可攻擊俄羅斯境內、領空內的軍事目標；這並不代表德國成為交戰方，首先這已是屬於烏克蘭的武器系統、其次為烏軍士兵操作，再來則有攻擊行為的一方才會成為交戰方，以上三個要素對於德國來說都不存在。

弗洛伊丁表示，俄軍在哈爾科夫和別爾哥羅德邊境地區仍蠢蠢欲動，5月初他們推進10至17公里，但最終被烏克蘭守軍擊退。他分析，俄軍的攻擊重點仍集中在南方的頓巴斯地區，特別是巴赫穆特和阿夫迪夫卡，他們試圖將烏軍吸引到北方，以便突破頓巴斯中央地區，但目前為止未能成功。

▲德國砸9.6億買3套海馬斯送烏克蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

經過2年以上的戰爭，雙方都承受巨大的損失。弗洛伊丁說，一些烏克蘭部隊已經在前線駐守兩年，為了應對人力短缺，烏克蘭政府最近通過一項法案，以吸引更多新兵，有100萬烏克蘭人準備上前線。相對而言，俄羅斯則通過壓制和經濟激勵的方式來彌補損失，估計已有50萬人死亡或受傷，但從俄羅斯的角度看，人力運作狀況仍維持良好。

弗洛伊丁堅信烏克蘭能夠贏得戰爭，目標仍然是恢復領土完整主權，「任何其他結果都等於接受俄羅斯非法行為和侵略，這是絕對不可接受的。」