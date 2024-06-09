大園青山里健走發現美麗秘境　「返老還童」成員亮眼制服很吸睛

▲青山生態公園健走。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區內的大園區青山里慶端午節，8日舉行健走暨人口政策及性別宣導活動，由里長吳彩月帶領數百里民參加。健走路線進入「青山生態公園」後一段路，里民赫然發現兩旁盎然林蔭，如同「綠色走廊」，竟連在地青埔人都不知？

▲「返老還童」成員共同經營健康，遠離疾病的威脅。（圖／李新蔚提供）

健走活動中，「返老還童」10餘名成員身穿整齊T恤制服，格外吸睛。成員韓小姐說，她們因居住青埔，發現青埔公園、埤圳等自然綠景面積多，並因晨起運動和鄰居相識，加入「返老還童」協會，清晨5點多在青塘園學習氣功，共同經營健康，遠離疾病的威脅。

▲青山生態公園健走。（圖／李新蔚提供）

青山里利用端午連假第一天舉行的健走活動，由青禾運動公園籃球場出發，很快進入青山生態公園→青禾藝術公園後抵青山市民活動中心，健走路線屬輕量級適合一家老小參加，走起來輕鬆愉快。

▲青山里慶端午節，舉行健走暨人口政策及性別宣導活動。（圖／李新蔚提供）

尤其是，很多里民在這次健走活動，發現進入「青山生態公園」後一段路，兩旁盎然林蔭，如同「綠色走廊」，還有老街溪流經的溪流聲，是一處相當療癒釋壓的自然景點。包括：青山里社區發展協會理事長呂紹雄等人士也出席健走活動。