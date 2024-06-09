SRF電廠桃園「敗部復活」　凌濤轟綠勾結財團：永遠別想桃園執政

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部撤銷張市府廢止SRF入園處分，等同讓SRF電廠「敗部復活」得以進駐觀音桃科園區，桃園市議員凌濤直指：「可寧衛能源背後到底是誰，靠山那麼硬？」讓賴政府也要硬幹，讓SRF廠再度闖關成功，質疑綠營執政下還有財團做不到的事情嗎？強調桃園市民會記上這筆，大膽預言，綠政府的橫柴入灶，將害慘所有桃園綠營政治人物，永遠別想在桃園執政。

凌濤質疑，「可寧衛能源背後到底是誰，靠山那麼硬？」當桃園市政府堅持到底，避免汙染留在大園觀音地區，廢止經濟部所核發的「入園推薦」，竟由賴政府經濟部敗部復活，現在執政底下，到底還有什麼是財團做不到的事嗎？

凌濤說，桃園市府原本在2018、2019年，因為不符入園規定，連擋2年SRF設廠，時任經濟部長王美花一聲令下親自督軍出席闖關，與會的鄭文燦隨即「朝令夕改」宣布開放，直到市長張善政上任後堅持擋下，豈料新上任不到3個禮拜的賴政府迫不及待硬過。他認為這次的「再」核准，都讓大家對於SRF電廠設置過程，中間的參與者，蒙上一層陰影。

凌濤說，當SRF專案入園的程序與條件，已明訂於2020年12月23日經濟部工業局召開的專案會議，白紙黑字「由經濟部推薦」，桃市府依法撤銷，經濟部都能推翻，這種「中央壓迫地方就範」的蠻橫風格，藍營只能感受最深刻的遺憾。

「桃園市民會深深地記下這一筆！」凌濤說，是SRF廠橫柴入灶，又是誰廢止了，更是誰讓其敗部復活，傷害桃園人的健康，相信市民眼睛雪亮，他也斷言，民進黨政府的橫柴入灶，將害慘所有桃園綠營政治人物，別想再執政。

凌濤說，他將力挺觀音鄉親抗議到底，也要求桃市府相關局處，以健康環保標準，嚴格把關，絕對不會有一絲一毫鬆懈及屈服。