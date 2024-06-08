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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠下鄉宣講國會改革　柯文哲：不如一開始在立法院好好辯論

▲▼民眾黨主席柯文哲到花蓮騎腳踏車參拜「山西女媧娘娘廟」。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲到花蓮騎腳踏車參拜「山西女媧娘娘廟」。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲6月7日、8日趁著周末機會，到花蓮「鐵馬行」推廣觀光。對於藍綠分別都要針對國會改革修法一事，啟動下鄉宣講，柯文哲8日受訪時說，「與其通過後再來大家宣講，不如一開始在立法院就好好辯論」；他說，不要為反對而反對、製造對立，實在是提高整個社會成本，沒有必要。

針對民眾黨團總召黃國昌表態，未來包括吹哨者保護法、居住正義法案等，願意跟綠營合作，是否是對民進黨遞出橄欖枝？柯文哲說，台灣民眾黨本來一開始就很清楚，沒有一定支持國民黨或民進黨，只要提出來是對整個台灣社會是好的都會支持，「這些法案是這樣，我們有我們的想法，大家也可以協調，因為沒辦法說100%照誰的意思，政治本來就是一種妥協」。

柯文哲認為，前一陣子在立法院那種對立其實都沒有必要，「國會改革哪一條不是民進黨當年提倡主張的？弄到最後變成為反對而反對，沒有必要」，反正就是憑道理大家來辯論，其實是非對錯大部分都有一定標準，不會差太多。

至於藍綠分別都要針對國會改革修法啟動下鄉宣講，柯文哲說，「與其通過後再來大家宣講，不如一開始在立法院就好好辯論」；他說，還是那句話，不要為反對而反對、製造對立，實在是提高整個社會成本，沒有必要。

另外，針對花東三案部分，柯文哲重申，建設原則上都支持，但是要合理，當時一開始就反對特別預算，「我以前就覺得不要先編預算再提計畫，是要有計畫，有可行性評估、有環評、有財務分析，都合理，要做才做」。

柯文哲指出，當時環島鐵路或是國道六東延內部就有討論，從台北到花蓮有一條安全快速的道路，不管叫蘇花改還是什麼，這條要做，然後再從花蓮到台東的花東快，這個要優先做，「至於什麼國道六東延、環島鐵路，該做的不先做，後面講一大堆幹什麼？所以政治上還是要務實」。

柯文哲說，這次來花蓮就發現，最大問題是，現在蘇花公路還在管制，只要一管制交通流量一定大幅下降，花蓮都靠這種觀光旅遊業，產業很依賴這個，現在蘇花公路不通人家就不會來了，就這麼簡單。

柯文哲表示，結論是該怎麼做就怎麼做，從台北到花蓮有一條快速安全的路，這花東人民的期望，然後花東快，到現在已經35年了到底要拖到什麼時候？這要先要解決，其他的再講。

▲▼民眾黨主席柯文哲到花蓮騎腳踏車。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲到花蓮騎腳踏車。（圖／民眾黨提供）

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