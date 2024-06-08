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龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

▲龍華科大舞獅戰鼓團，賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

▲龍華科大舞獅戰鼓團。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

龍華科技大學7日率學生社團至桃園青年局進行舞獅、戰鼓表演，慶賀其學生創業團隊「GaiaBit毛焦點」進駐桃園青年局青創指揮部。桃園青年局局長侯佳齡、龍華科大副校長楊安渡皆出席活動，場面熱鬧。

「毛焦點」是一個致力於幫助流浪犬貓的新創團隊，開發了遠端認養APP和寵物智能投食器，期望讓潛在飼主了解飼養寵物的責任，並透過智慧科技更便利地照料寵物。該團隊在112至113年度參與教育部大學社會責任實踐計畫（USR），並於桃園動物保護教育園區推行「毛孩尋愛記寵物預約計畫」。

▲龍華科大舞獅戰鼓團，賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

青年局局長侯佳齡表示，青年局於去年成立桃園校園創業聯盟，鼓勵學生運用所學發揮創意，創造更多可能性。本次龍華科大學生團隊進駐基地，讓青年學子無限的潛力及想像力被看見；除了進駐青創基地之外，青年局也設有青創單一服務窗口「青創資源中心」，提供青年創業支援。

桃園市青年局成立各式青創基地及創業聚落，提供青年創新創業輔導資源與交流場域，每年招募多元類別的團隊進駐。透過專業的育成輔導，協助青年提升創新創業的能力，並引進國內外創新創業經驗，協助青年接軌國內外創業趨勢，促進桃園創新創業的產業發展。

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