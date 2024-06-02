　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

▲「龍華DNA」優，蘇俊賓：最受企業喜愛第一名

▲蘇俊賓出席龍華科大畢業典禮，勉勵學子貢獻「龍華DNA」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

龍華科技大學1日舉行113級畢業典禮，桃園市副市長蘇俊賓蒞校祝賀指出，學校的校風、文化就像是學校的DNA；近年媒體評比詢問頂尖的企業主，針對畢業生進入職場發揮專業與協作溝通能力調查，顯示龍華科大除了重視學生追求知識，亦兼顧在學期間各種態度與能力的培養，使龍華科大畢業生成為私立科大之中，最受企業喜愛的第一名。

▲「龍華DNA」優，蘇俊賓：最受企業喜愛第一名

蘇俊賓副市長說，龍華的DNA則從創辦人創校以來，一直與臺灣的產業緊密結合，針對產業的需求認真培育人才，目前全世界最先端的半導體、電路板、封裝測試企業在臺灣，而企業最好的人才來自龍華，因此期待同學們培養帶得走的能力，除了學科知識，更要重視態度、視野與師生人脈，將龍華的DNA奉獻國家與社會。

為了服務在學學生、職場新鮮人及準備轉換跑道的青年，桃園市政府青年事務局提供最完善全面的職涯支持資源，包括與龍華科技大學在內的桃園市內13所大專院校於112年組成桃園校園創業聯盟，也持續支持龍華科技大學辦理桃園青創力學生創業競賽。

今年該校資訊網路工程系的學生GaiaBit毛焦點團隊，也將進駐青年局的青創指揮部。包括龍華科大孫陳淑娟創辦人、董事會孫道濟董事、葛自祥校長、校友會理事長竇憲宗、龍華人企業家聯誼會長張世睿及優秀企業家校友、桃園市青年事務局主秘李訓智等人士出席畢業典禮。

ET快訊
天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣
孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」！網點頭：成熟很多
阿沁正式宣戰Faye：告到底！「就當我們蠢」怒公開證據
新北女「頭遭電尾門夾住」　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

萬人響應自行車日！主場花蓮鯉魚潭　9縣市46條路線同時上路

6／12將畢業...台東小六男童遭鐵捲門重壓不治　校方悲痛

龍元宮建廟200年慶典開幕　連兩日「豐登巡境」五穀爺祈安遶境

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

大溪客庄神農文化祭　結合「大龍門」觀光遊程展現宗教文化魅力

台北國際觀光博覽「桃園館」　優惠好禮等你來

桃園統領廣場年中慶開跑　畢業季優惠等你來

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

萬人響應自行車日！主場花蓮鯉魚潭　9縣市46條路線同時上路

6／12將畢業...台東小六男童遭鐵捲門重壓不治　校方悲痛

龍元宮建廟200年慶典開幕　連兩日「豐登巡境」五穀爺祈安遶境

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

大溪客庄神農文化祭　結合「大龍門」觀光遊程展現宗教文化魅力

台北國際觀光博覽「桃園館」　優惠好禮等你來

桃園統領廣場年中慶開跑　畢業季優惠等你來

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

數千名遊客湧入「2024池上划很大」　竹筏賽事圓滿落幕

黃怡樺闖WTT挑戰賽女單決賽　台灣女雙新組合連2周爭冠

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

中捷案又見詐騙　假帳號2年前PO文疑露餡...自曝本名+良民證

全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　林業署發布通緝

金鐘影后天心凌晨突發5字文！　近萬人震驚按讚：霸氣

孫安佐自爆有PTSD！精神醫曝「疾病真相」：這類人易染毒品

侯友宜想選黨主席就能選？　藍委：黨主席要處理、了解黨務運作

王定宇悼念黃昭凱 　揭過往提攜回憶嘆：永別了「Uncle凱」

薩爾瓦多總統宣誓第2任期　矢言對症下藥救經濟

民眾廟口看歌仔戲「中離」　陳亞蘭揭心聲：是一種傷害

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

「2024池上划很大」竹筏賽事圓滿落幕

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

元智大學國際音樂會　哈佛合唱團亮相桃園

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓曝關鍵

更多熱門

相關新聞

女業務賣男性內褲　約談生意「車上遭性侵」

女業務賣男性內褲　約談生意「車上遭性侵」

一名女子小花（化名）從事販售男性內褲的業務工作，2023年與男子阿宏（化名）相約洽談買內褲事宜，沒想到上了對方的車不久就遭到性侵，氣得她跑去警局報案。台中地院審理後，依照強制猥褻罪，判阿宏7月有期徒刑、緩刑3年，全案仍可上訴。

小情侶真得長太像 ！連膚色都一樣

小情侶真得長太像 ！連膚色都一樣

4.7萬年前情史　尼安德塔DNA隱藏你我之間

4.7萬年前情史　尼安德塔DNA隱藏你我之間

新北警DNA比對女浮屍　確認3年前失蹤婦人

新北警DNA比對女浮屍　確認3年前失蹤婦人

女員工剛到職就遭性侵！胸前驗出老闆DNA

女員工剛到職就遭性侵！胸前驗出老闆DNA

關鍵字：

龍華科大DNA蘇俊賓.企業喜愛

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面