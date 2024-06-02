龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

▲蘇俊賓出席龍華科大畢業典禮，勉勵學子貢獻「龍華DNA」。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

龍華科技大學1日舉行113級畢業典禮，桃園市副市長蘇俊賓蒞校祝賀指出，學校的校風、文化就像是學校的DNA；近年媒體評比詢問頂尖的企業主，針對畢業生進入職場發揮專業與協作溝通能力調查，顯示龍華科大除了重視學生追求知識，亦兼顧在學期間各種態度與能力的培養，使龍華科大畢業生成為私立科大之中，最受企業喜愛的第一名。

蘇俊賓副市長說，龍華的DNA則從創辦人創校以來，一直與臺灣的產業緊密結合，針對產業的需求認真培育人才，目前全世界最先端的半導體、電路板、封裝測試企業在臺灣，而企業最好的人才來自龍華，因此期待同學們培養帶得走的能力，除了學科知識，更要重視態度、視野與師生人脈，將龍華的DNA奉獻國家與社會。

為了服務在學學生、職場新鮮人及準備轉換跑道的青年，桃園市政府青年事務局提供最完善全面的職涯支持資源，包括與龍華科技大學在內的桃園市內13所大專院校於112年組成桃園校園創業聯盟，也持續支持龍華科技大學辦理桃園青創力學生創業競賽。

今年該校資訊網路工程系的學生GaiaBit毛焦點團隊，也將進駐青年局的青創指揮部。包括龍華科大孫陳淑娟創辦人、董事會孫道濟董事、葛自祥校長、校友會理事長竇憲宗、龍華人企業家聯誼會長張世睿及優秀企業家校友、桃園市青年事務局主秘李訓智等人士出席畢業典禮。