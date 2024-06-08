出國變貴！華航長榮調漲「訂位服務費」　虎航6／17起旺季也加收

▲華航調漲訂位服務費，加收每航段25美元。（圖／中華航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

出國荷包負擔增大，中華航空6月前已針對國際航班加收每航段25美元（約新台幣807元），長榮及立榮航空則於7月1日調漲訂位服務費，同樣是每航段25美元；台灣虎航也公告，6月17日起暑假、跨年等旅遊旺季航班，訂位服務費調漲100元，每人每航段變為400元。

2020年7月開始長榮、立榮航空國際航班收取每航段5美元的訂位服務費，華航、華信航空相隔1個月也跟進，一律收取每航段5美元的訂位服務費。民航局表示，國籍航空公司收取該費用，不須報備審核。

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▲長榮航空7月1日起，國際航班者皆須隨票徵收訂位服務費。（圖／長榮航空提供）

時隔4年之後，華航在今年率先調漲訂位服務費，每航段5美元增加至25美元。長榮、立榮航空酬賓機票不限開票地，凡行程起始點自香港以外，含國際航班者皆須隨票徵收訂位服務費，每張票收取25美元，自7月1日起適用。

長榮航空表示，航空公司收取訂位服務費是全球的趨勢，長榮航空自2020年開始向一般旅客收取，基於使用者付費的概念，今年7月1日起酬賓機票亦開始隨票徵收。星宇航空則表示，目前並無收取該筆費用，短期內也沒有要收。

▲台灣虎航6月17日起，旺季航班訂位服務費為每人每航段400元 。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航官網也公告，6月17日起針對旺季航班的訂位服務費進行調整，調整後每人每航段為400元，非旺季航班維持每人每航段300元。據台灣虎航官網指出，2024年旅遊旺季區間，包括6月26日至7月17日、9月11日至19日、10月8日至16日、12月21日至12月31日。

台灣虎航對此表示，因應金流與系統處理商之費率調整，6月17日起調整手續費的費率及收費方式，並將於旅遊旺季期間進行收費價格調整，建議所有旅客於計劃旅程時，可提前查閱相關資訊，以充分了解此次調整的詳情。