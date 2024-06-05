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虎航變貴了！旺季來回機票「貴800元」　6／17起調漲

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣虎航宣布，自2024年6月17日起，將調整旺季航班的訂位服務費。調整後，旺季航班的訂位服務費將為每人每航段新台幣400元，這意味著一張旺季來回機票的訂位服務費將達到800元。

虎航官網發布公告，針對「旺季航班」的訂位服務費進行調整。調整後，旺季航班的訂位服務費將為每人每航段400元；非旺季航班的訂位服務費仍將維持每人每航段300元。

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虎航說明，針對2024年6月16日之前訂購的機票，如需改期（無論是否為旺季航班），部分旅客可能被重複收取訂位服務費。台灣虎航表示，將於一周內主動通知發卡銀行或相關支付單位進行退款，後續退款作業時程將依發卡銀行或相關支付單位之內部作業流程為準。旅客需留意訂單資訊、消費明細及帳單退款紀錄。

2024年的旅遊旺季區間包括：6月26日至7月17日（暑假）、9月11日至19日（中秋假期）、10月8日至16日（雙十連假）、12月21日至12月31日（聖誕及新年）。

▲▼ 。（圖／翻攝自虎航官網）

▲虎航訂位服務費宣布調漲。（圖／翻攝自虎航官網）

針對虎航訂位服務費調漲，旅遊粉專「凱子凱の日本旅行大補帖」發文表示，虎航「訂位服務費」從300元調漲為400元。然而，疫情前這筆費用是單趟215元，現在漲到快翻倍了。出國一趟，託運行李費用漲價、訂票手續費漲價，現在買一張虎航機票成本越來越高。旅遊粉專「機票博土 不累哥」也感嘆，如此一來，來回手續費800元，且信仰開始區分淡旺季，「這不是考驗，這是試煉，相信在不久的將來應該會看到來回手續費破千元」。

不過，「凱子凱の日本旅行大補帖」認為，很感謝虎航開設了許多日本航點，讓台灣旅客能輕鬆前往日本旅遊，也幫助了日本二線三線城市的發展。例如，若沒有台灣虎航開通花卷機場，應該很少人會去花卷溫泉。但有了台灣的團客進出花卷機場，花卷溫泉鄉的旅館才有了更多關注，也讓台灣旅客認識這個好地方，所以花卷溫泉和岩手縣的店家都非常歡迎並感謝來自台灣的旅客。

「凱子凱の日本旅行大補帖」進一步強調，沒有一間公司想要虧錢經營，在疫情後生意好的時候，當然要把握住機會。他喊話，希望台灣虎航在獲利的同時，也能記得給自由行的散客一些福利。畢竟日本旅遊簡單又方便，採取自由行的總人數應該還是比團客多。建議旅客在搶購廉價航空促銷機票時，如果沒有便宜的票，就不要強求，再等下一次機會，或者用里程兌換。

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