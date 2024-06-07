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大陸 大陸焦點 特派現場

中吉烏鐵路簽約！　習近平稱：「一帶一路」標誌性工程

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

規劃25年之久的中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路項目，三國政府間終於在6日正式簽字協定。中吉烏鐵路起自新疆喀什，將成為聯通中國和中亞國家的最短陸上通道。中國國家主席習近平稱，這是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）則表示，中吉烏鐵路建成後，將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線。

根據《新華社》報導，中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯進入烏茲別克斯坦境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

習近平指出，中吉烏鐵路是中國同中亞互聯互通的戰略項目，是三國共建「一帶一路」合作的標誌性工程。三國政府間協定的簽署，將為中吉烏鐵路項目建設提供堅實的法律基礎，標誌著中吉烏鐵路正由設想變為現實，向國際社會展現了三國攜手促合作、共同謀發展的堅定決心。中國願同吉爾吉斯、烏茲別克兩國一道，再接再厲，為啟動工程建設作好各項準備，早日建成這條惠及三國和三國人民、助力地區經濟社會發展的戰略通道。

▲。（圖／視覺中國）

▲。（圖／視覺中國）

賈帕洛夫表示，中吉烏鐵路是三國共建「一帶一路」的旗艦工程，建成後將成為亞洲到歐洲和波斯灣國家的新運輸線，對促進沿線各國乃至整個地區互聯互通、加強經貿往來意義重大。希望這條鐵路早日建成運營，為推動地區共同發展、增進各國人民福祉提供新助力。

米爾濟約耶夫表示，今天的簽署儀式具有歷史意義，是地區互聯互通建設邁出的務實步伐。中吉烏鐵路將成為聯通中國同中亞國家的最短陸上通道，還可打通南亞、中東國家大市場，有利於進一步擴大地區國家對華合作，深化國家間友好關係，符合各國長遠利益。

中吉烏鐵路起自新疆喀什，經吉爾吉斯進入烏茲別克境內，未來可向西亞、南亞延伸，建成後將極大促進三國互聯互通，帶動地區經濟社會實現更快發展。

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